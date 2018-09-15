Только у двоих жителей Гиссара обнаружили сибирскую язву из четырёх подозреваемых, поступивших в больницы с соответствующими симптомами в начале сентября, сообщили «АП» в Службе государственного санитарно-эпидемиологического надзора РТ.

Фирдавс Ахроров - главный специалист отдела опасных инфекционных заболеваний Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора РТ сообщил «АП», что 3 сентября в больницу Гиссара обратились четыре жителя кишлака Хуснобод города Гиссар.

«Они были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, - сообщил он. - Только у Бахрулло Ходжаева и Ситоры Харифовой диагноз подтвердился - у них была обнаружена кожная форма сибирской язвы. Однако оба больных уже получили соответствующее лечение, их раны почти высохли после полного курса терапии, и они выписаны из больницы».

Ахроров отметил, что члены семей Бахрулло Ходжаева и Ситоры Харифовой были проверены на предмет заболевания, но по итогам проведенных анализов инфекция у них обнаружена не была.

Между тем, как сообщил "АП" врач-инфекционист на условиях анонимности, кожную форму сибирской язвы можно вылечить в течение десяти дней, но выписывать больных надо только после выпадения корочки сибиреязвенного карбункула, потому что микроорганизмы могут распространиться в окружающею среду.

Отпавшие корочки необходимо сжечь и захоронить.

Кстати, источник «АП» в инфекционной больнице Гиссара, сообщил, что в тот день, 3 сентября, к ним обратились восемь жителей Гиссара, которые сразу же были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.

Фирдавс Ахроров не подтвердил эту информацию.

Житель Гиссара показывает язвы на руке Фото Радио "Озоди"

Население предупреждено

Главный специалист отдела опасных инфекционных заболеваний СЭС заявил, что санэпидслужба провела разъяснительные работы среди жителей Гисара.

«Мы объяснили, какие могут быть первые признаки заболевания, источники и пути заражения, и куда следует обратиться, если будут обнаружены симптомы. Сотрудники Комитета по продовольственной безопасности провели вакцинацию скота. Была проведена профилактика мест забоя скота», - сообщил Ахроров.

Сибирская язва уже была

По словам Фирдавса Ахророва, сибирская язва в Таджикистане - не редкость.

«К сожалению, в нашей стране есть источники этой инфекционной болезни, и каждый год регистрируются по несколько случаев сибирской язвы», - сообщил он.

В конце августа в Худжанде в больницу с подозрением на сибирскую язву попали 8 сотрудников детсада. 23 августа сотрудникам детсада было роздано говяжье мясо по случаю Иди Курбон. Поскольку детей не было в садике, в рацион детей оно не попало, сотрудники разделили и его и унесли домой.

Позже в Центре госсанэпидемнадзора Согдийской области сообщили, что Диагноз сибирской язвы у сотрудников худжандского детского сада не подтвердился. У них обнаружили стафилококк.

Что такое сибирская язва

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь, поражающая животных и человека. У людей сибирская язва чаще всего протекает в кожной форме – с образованием от одного до двухсот карбункулов.

По мнению экспертов, для целенаправленного и успешного проведения мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости населения медицинские работники должны хорошо знать эпизоотологическую обстановку по сибирской язве на обслуживаемой им территории, активно участвовать и оказывать непосредственное влияние на проведение ветеринарных мероприятий, направленных на ликвидацию источников и путей распространения инфекции.

Ликвидация очагов инфекции самое главное при борьбе с сибирской язвой.

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