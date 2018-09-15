Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов видит причину нестабильной деятельности некоторых банков Таджикистана в том, что они предоставляют кредиты ненадежным лицам.

По его мнению, проблема таджикских банков заключается в том, что они «работают больше по понятиям, а не по сути».

А банки, отметил он на полях прошедшего на днях Первого конгресса евразийских СМИ в Казахстане , это большие финансы, серьезные сделки и огромная ответственность.

«Деньги нужно предоставлять не тому, кто является чьим-то племянником, а надежному юрлицу», - заявил глава правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

В 2016 году ряд таджикских банков столкнулись с острой нехваткой финансовых ресурсов, в связи с чем не смогли выполнять свои обязательства перед клиентами.

Такие проблемы, в частности, появились у двух системных банков страны – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», которые до настоящего момента выживают благодаря оказанной в начале прошлого года правительством помощи на общую сумму 3 млрд. 320 млн. сомони.

Еще два сравнительно небольших банков страны – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» в феврале прошлого года потеряли свои лицензии. На данный момент продолжается процесс ликвидации этих двух банков.

Банки занимались не своим делом

Смешивание личного бизнеса с банковской деятельностью и предоставление крупных кредитов знакомым людям ранее руководство Национального банка Таджикистана назвало главными причинами, препятствующими нормальной деятельности банковской системы страны.

Впрочем, в самих проблемных банках также признают, что были предоставлены без проведения предварительного анализа сомнительным лицам, а также близким и знакомым под залог имущества, несопоставимо меньшего по стоимости.

Все же попытки привлечения этими банками долгосрочных инвестиций международных финансовых институтов, что являлось одним из условий предоставления правительством финансовой помощи, провалились.

Одной из причин нынешнего бедственного положения банков один из таджикских банкиров, пожелавший остаться неназванным, называет вмешательство в их деятельность властей.

"На протяжении многих лет банки по поручению правительства выдавали целевые кредиты тем или иным секторам экономики, хотя по законодательству на это не имели никакого права", - сказал он, -

Кроме того, сами банки вынуждены были за свой счет строить гостиницы, дома отдыха, цеха и даже жилые дома".

Источник пояснил, что банковская прибыль формируется в основном за счет разницы в процентах по привлеченным депозитам и выданным кредитам.

Другими словами, подчеркну он, сравнительно успешные банки заставляли заниматься в буквальном смысле не своим делом.

«При этом, конечно, вряд ли кто задумывался, что, направляя привлеченные средства вкладчиков не по назначению, банк, таким образом, ставит себя под удар, - заключил источник.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus