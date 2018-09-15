Встреча Эмомали Рахмона с прездпринимателями, 2015 год

Очередной Международный форум предпринимательства с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоится в Душанбе 15 октября этого года.

Форум под названием «Развитие предпринимательства, инвестиций и современные экономические процессы» состоится в рамках празднования четвертой годовщины Дня предпринимателей, сообщает министерство экономического развития и торговли.

Мероприятие откроет вступительной речью Эмомали Рахмон.

Форум предоставит возможность проведения диалога между предпринимателями, инвесторами и правительством по вопросам развития инновационного предпринимательства в стране, укрепления экономических реформ и привлечения внутренних и иностранных инвестиций, отмечается в сообщении.

В Форуме ожидается участие высокопоставленных гостей, руководителей и представителей международных финансовых институтов, иностранных и отечественных предпринимателей и инвесторов, представителей дипломатических корпусов.

Международный форум предпринимательства проходит ежегодно в рамках отмечаемого в стране 14 октября Дня предпринимателей.

На ставшей уже традиционной встрече президента с предпринимателями будут обсуждены наиболее актуальные вопросы, волнующие деловые круги.

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