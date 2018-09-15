Эмомали Рахмон сегодня, 14 сентября, открыл в Хороге кампус Университета Центральной Азии, построенный Фондом Ага Хана. На его строительство уже истрачено около $100 млн. Трехэтажное здание построено на площади 15 га и включает в себя учебные кабинеты, библиотеку, лабораторию, столовую, административные и жилые помещения для преподавателей и студентов.

Кампус был построен еще в прошлом году, но официально запустили его работу только сегодня.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /17

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