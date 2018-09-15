Диссернет уличил очередного, уже 39-го по счету, ученого из Таджикистана в плагиате. Им оказался декан факультета управления и информационных технологий Российско-Таджикского (славянского) университета Аваз Маматкулов.

Российское сообщество «Диссернет», которое называет себя «вольным сетевым сообществом экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов», на своем сайте 10 сентября опубликовало сообщение о том, что обнаружило плагиат в диссертации декана факультета управления и информационных технологий РТСУ.

По информации "Диссернета", Маматкулов защитил диссертацию под названием «Механизм воспроизводства рабочей силы в условиях перехода к рынку: на материалах Республики Таджикистан» в 2012 году. В работе, как сообщается на сайте, обнаружились масштабные заимствования из диссертаций трех других авторов, защищенных в 2003-2005 годах.

В тексте Маматкулов нередко заменял слово «Россия» на слово «Таджикистан».

По данным официального сайта Российско-Таджикского (Славянского) университета, Маматкулов родился в 1981 году, в 1995 году экстерном окончил школу в Душанбе, после чего начал работать на стройке и заочно учиться в строительном техникуме.

В 2001 году он поступил на экономический факультет университета, в 2006 году окончил его и начал работать в департаменте финансов города Душанбе.

В 2007 году уволился, вернулся в университет и стал преподавать. В 2013 году Маматкулов стал заведующим кафедрой «Учет, анализ и аудит», а в 2017 году – деканом факультета.

Аваз Маматкулов стал 39-м ученым из Таджикистана, которого «Диссернет» уличил в плагиате.

Мы попытались взять комментарий у Аваза Маматкулова, в приемной ректората нам сообщили, что предоставят информацию позднее.

Полный список ученых из Таджикистана, уличенных сообществом Диссернет в плагиате.

Таджикистан не признает Диссернет

Министерство образования и науки Таджикистана ранее подвергло сомнению авторитет российского сетевого сообщества Диссернет, который распространил информацию о фактах плагиата в диссертациях таджикских ученых.

В мае этого года пресс-служба Минобразования на своем сайте опубликовала специальное сообщение по этому поводу, в котором отмечается, что после публикации в интернете расследований российского сообщества Диссернет о диссертациях граждан Таджикистана, Минобрнауки создало рабочую группу из числа специалистов министерства и высших учебных заведений для проверки аргументы данного сообщества.

«Рабочая группа выяснила, что деятельность и авторитет сообщества Диссернет являются сомнительными, и принимать решение на их основе было бы ошибочным», - отмечалось в заявлении Минобразования Таджикистана.

Кроме того, Минобразования обвиняет Диссернет в том, что он доводит свои расследования до чрезмерного преувеличения, искажает факты и цитаты.

«Это сообщество рассматривает научные диссертации, которые были защищены при старом порядке и правилах Высшей Аттестационной комиссии РФ, на основе новых правил и требований этой Комиссии, - отмечается в заявлении. - Вместе с этим, Диссернет не считает плагиатом даже те цитаты ученых, которые являются соавторами работ или научными руководителями автора диссертации».

Далее Минобразования ссылается и на другие особенности расследования «Диссернета», который «не признает даже разрешенные российским законодательством цитаты и ссылки на других авторов».

«Многие законы и нормативные акты Таджикистана были разработаны на основе российских и были адаптированы к специфике и условиям нашей республики, поэтому соответствия всегда есть», - отмечено в заявлении.

«Нужно отметить, что все законодательства передовых стран мира разработаны на основе римских законов, а это не считается плагиатом»? - уверены в Минобрнауки.

«Диссернет, из-за неимения специалистов, свои расследования проводит с помощью технических средств, что противоречит требованиям всех норм науки», - подчеркивали в таджикском министерстве.

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