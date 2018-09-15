Глава ВТБ Андрей Костин разработал план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия", сообщает Лента.ру.

Первым шагом Костин назвал ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Вторым действием он предложил перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. «По коллегам, которые попали в апрельские санкции США, мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — пояснил он.

Затем, пояснил Костин, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.

"Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься", — добавил он.

Финансист отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70 процентов операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего восемь процентов — в юанях, а 22% — в рублях.

"Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — резюмировал Костин.

В сентябре, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума, Костин заявил, что уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но это необходимо, чтобы снизить угрозы риска от возможного влияния со стороны американской администрации.

Летом руководитель ВТБ на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. По его словам, это не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его развития.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus