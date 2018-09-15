АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15-16 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- 15 сентября общественный Совет при МВД проведет круглый стол на тему пресечения домогательств в таджикском обществе. Начало в 09:40.

- 15 сентября в Душанбе в 17.30 в кинотеатре «Кохи Навруз» состоится открытие Дней узбекского кино.

- 15 сентября Офис программ ОБСЕ в Душанбе проведёт церемонию вручения технического оборудования Академии СМИ Таджикистана.

- 15 сентября Культурный центр “Бактрия” начинает цикл показов художественных фильмов на большом экране. В 14:00 состоится показ художественного фильма «Похитители велосипедов» (Италия). Адрес: Мирзо Турсунзода 12-А Тел: (+992) 221 25 58.

- 15 сентября на Центральном стадионе Гиссара стартует первый раунд отборочного турнира чемпионата Азии-2019 по футболу среди девушек до 16 лет.

- 16 сентября в спорткомплексе «Якка-чинар» состоится чемпионат Таджикистана по ушу. Начало в 9.00.

- 16 сентября в 18:00 в кинотеатре «Ватан» в Душанбе состоится церемония открытия III Международного фестиваля короткометражных фильмов «Навсоз».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 СЕНТЯБРЯ

1878 - Экспедиция любителей природы под руководством В. Ошанина открыла на Памире ледник, названный именем Федченко.

1950 – Образован Московский (ныне Хамадони) район (ныне Хатлонской области).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 СЕНТЯБРЯ

День работников лесного хозяйства

2002 - В Душанбе началась первая международная конференция Ассоциации по изучению персоязычных народов.

2017 - Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 СЕНТЯБРЯ

1914 – Родился ученый-языковед, фронтовик, член-корреспондент АН Таджикистана Муллоджон Фозилов

1916-1993 – Родился доктор медицинских наук, профессор Яхьё Рахимов

1926 – Родился ученый Назар Рахимов

1926-2004 – Родился заслуженный экономист Таджикистана Карим Шарифов

1947 – 2003 – Родился журналист Набичон Каримов

1948 – 1992 – Родился журналист Рахмат Зайдулло

1960 – Родился экс-министр чрезвычайных ситуация Мирзо Зиеев, убит 11 июля 2009 года

1967 – Родился доктор философских наук Хайриддин Идиев

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 СЕНТЯБРЯ

1927-1997 – Родился доктор исторических наук, профессор Музаффар Искандаров

1937 – Родился ученый-сейсмолог академик Собит Нематуллаев

1945 – Родился журналист Боймамад Алибахшев

1953 – Родился журналист Козим Давронов

1958 – Родился писатель Низом Косим

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью -2+3, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами сохранится мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами сохранится мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, на перевалах туман. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков, сохранится мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, сохранится мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью -1+4, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков, сохранится слабая мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.