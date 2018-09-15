АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится открытие Недели Франции в Таджикистане.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 СЕНТЯБРЯ

1934 - Первых пациентов принял курорт Ходжа Обигарм.

1992 – Образовано Министерство обороны РТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 СЕНТЯБРЯ

1912-2001 – Родился Народный артист Таджикистана, исполнитель роли У.Черчилля Георгий Менглет.

1938 – Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Мустафокул Муртазоев

1948 – Родился Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Фаррух Касымов.

1954 – Родился спикер нижней палаты парламента РТ Шукурджон Зухуров

1956 – Родился писатель Тулкин Хоча

1957 – Родился журналист Шукрисохиб Рахматуллоев

1958 – Родился композитор Ворис Абдурахмонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью -1+4, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.