Около 13% всех жителей планеты страдают ожирением. Больше всего полных людей в странах, импортирующих продовольствие. Об этом сообщил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва.



Выступая на семинаре по безопасности пищевых продуктов и здоровому питанию, организованном Папской академией наук Ватикана, глава ФАО сказал, что проблема ожирения является очень острой для малых островных развивающихся государств в Тихом океане, которые импортируют большую часть своего продовольствия. Так, на Фиджи ожирением страдают около 30% всех женщин, на Самоа - все 80%.

По меньшей мере, в 10 тихоокеанских островных государствах лишний вес имеют более 50%, а в некоторых - до 90% населения. Основная причина, по мнению экспертов, кроется в чрезмерном потреблении импортируемых промышленных продуктов питания, насыщенных солью, натрием, сахаром и трансжирами.



Согласно последним оценкам, сегодня в мире от избыточного веса страдают 2,6 млрд. человек или почти 30% всех жителей планеты. «Если мы не предпримем срочных мер, то в скором времени людей, страдающих ожирением, будет больше, чем голодающих», - предупредил Грациану да Силва.

По его словам, высококалорийные продукты питания с высоким содержанием жира, сахара и соли – легкодоступны и являются предметом агрессивной рекламы.

«Фаст-фуд - лучший тому пример. Эта категория продуктов дешевле, их легче приготовить, чем свежие продукты, особенно бедным людям в городских районах», - подчеркнул глава ФАО. Он добавил, что при скудных ресурсах люди покупают дешевые продукты питания, но в конечном итоге они дорого обходятся не только человеку, но и обществу в целом. Ведь зачастую ожирение приводит к сердечным заболеваниям, инсульту, диабету и некоторым видам рака.



«Страны должны вводить законы, способствующие обеспечению здорового рациона питания на основе местной продукции», - сказал Грациану да Силва. Он считает, что сделать это можно путем введения высоких налогов на ввоз вредных продуктов питания, ограничения рекламы нездоровой пищи для детей, четкой маркировки продуктов и снижения уровня соли и сахара при их изготовлении. К тому же глава ФАО считает, что пришло время запретить использование некоторых ингредиентов, таких как трансжиры.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus