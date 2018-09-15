Узбекистан и Россия запускают первый межгосударственный автобусный рейс по маршруту Ташкент – Нижний Новгород.

Как сообщает Podrobno.uz, рейсы по этому маршруту будут обслуживать Uzkaz Avto Trans с узбекской стороны и компания "Панюшкин" с российской стороны.

Длина маршрута составит 3 тысячи километров, время в пути – 61 час. По маршруту будут курсировать комфортабельные автобусы Vanholl.

«Стоимость проезда составляет 500 000 сумов из Ташкента в Нижний Новгород, 6 000 рублей — из Нижнего Новгорода в Ташкент», - сообщает издание Народное слово.

Ранее о необходимости запуска межгосударственных автобусных рейсов говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он говорил об этом, когда в январе на автодороге Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, тогда погибло 52 гражданина Узбекистана.

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