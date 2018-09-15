В этом году исполнилось 40 лет со дня смерти и 120 лет со дня рождения выдающегося советского, таджикского учёного – селекционера, академика, вице-президента Академии Наук Таджикской ССР Вячеслава Красичкова, вся жизнь которого была посвящена одной цели – селекции таджикского хлопка.

Шел 1928 год, в СССР разворачивается индустриализация, то есть создание новых заводов и фабрик. Хлопок… Он был нужен Союзу, так же, как воздух и хлеб. Одеть многомилионный народ было не так-то просто. Но, коротковолокнистый хлопок, который поставляла Средняя Азия, годился лишь на производство грубых тканей. За волокно тонковолокнистого «египтянина» приходилось платить золотом. Но лишних денег в казне просто не было. И тогда правительство выдвинуло лозунг: Завоевать, во чтобы ни стало хлопковую независимость!

В этом же году молодой специалист в области селекции и биотехнологии Вячеслав Красичков, оканчивает во Владикавказе Горский сельхозинститут и его направляют на разворачивающийся хлопковый фронт в Таджикистан.

Для многих в те далекие годы Таджикистан был «Terra Incognita» - белым пятном в глубинах Азии. А Вахшская долина тогда это край непроходимых тугаев, бездорожья, малярии. Вот сюда и приехал молодой ученый для организации селекционной станции и работ по селекции сортов хлопчатника египетского типа. И тут он понял, что цивилизации, больших городов – не существует, что огромные пространства во времени пролегли между ним и его родным городом Саратов.

Но рука Москвы уже чувствовалась во всем – специалистах, которых она сюда направляла, в тракторах, огромных материальных и финансовых ресурсах.

Горели камыши на Вахше, ревели двигатели американских тракторов и экскаваторов, навсегда уходили из этих мест тигры и гиены, с воем убегали шакалы. И вскоре на освобожденной от тугаев земле появились новые здания. Первая в Южном Таджикистане селекционная станция (Вахшская зональная сельскохозяйственная опытная станция) организатором и первым руководителем которой стал Вячеслав Красичков, приступила к работе.

Академик, вице-президента Академии Наук Таджикской ССР, Вячеслав Прокофьевич Красичков архивное фото

Труд селекционера

В 30-е годы прошлого века считалось, что только климат Египта позволяет выращивать высокосортный тонковолокнистый «египтянин», рынок которого полностью монополизировала Британия. Из Египта вывозилось только волокно. На чистосортные семена было наложено табу. Тайна селекционного зачатия «египтянина» строго охранялась. Впрочем, страна Советов не рассматривалась английскими хлопковыми компаниями, как полноценный конкурент. Тем не менее, никому не известный, молодой ученый из России пробует приучить далекого «гостя из Африки».

Сюда, на новую селекционную станцию были доставлены семена из знаменитой коллекции крупнейшего ученого – генетика, академика Николая Вавилова.

Для Красичкова это было целое богатство. Ведь чем многообразнее коллекция образцов, собранных из различных стран мира, тем больше открываются возможности гибридизации.

Вячеслав работал, словно ювелир с драгоценными, коллекционными семенами, размножая их при помощи пересадочной культуры, в специальных земляных стаканчиках и построенных теплицах. Но ювелир имеет дело с неменяющимся предметом, а селекционер с живым растением, со своими особенностями и характером. Через трудности, а они были на каждом шагу, неверие одних и скепсис других, Вячеслав Красичков уверенно шел к созданию первенца советской хлопковой селекции - сорту 23, который стал его триумфом. Сорт, который помог и полностью превзошел зарубежные сорта «египтянина». Его урожайность на 20 – 30 процентов превышала урожайность африканского сородича, качество волокна превосходило прародителя.

И в последующие годы Красичков создает десятки новых сортов тонковолокнистого хлопчатника с еще большей урожайностью и качеством волокна, которые выращивались и возделывались не только в Таджикистане, но в других хлопкосеющих республиках Средней Азии.

Первые из первых

Все, что было сделано ученым для экономики Таджикистана, без сомнения представляет огромную ценность. Внедрение в производство новых сортов хлопчатника селекции Красичкова, вывело Таджикистан в одну из самых передовых хлопкосеющих республик не только в СССР, так по урожайности тонковолокнистого хлопчатника Таджикистан в советские годы занимал первое место в мире, опережая Китай и США. В 1980 г. она составила более 32 ц/га, а в совхозе имени Кирова Вахшского района - свыше 42 ц/га.

Создатель лучших мировых сортов тонковолокнистого хлопчатника Вячеслав Красичков за годы своей работы опубликовал более 120 научных и научно – практических трудов, однако, несмотря на возраст, все, за что он брался, приносило результат высочайшей пробы. Он был полон творческих планов и замыслов, но умер внезапно в 1978 году, в Курган-Тюбе.

За выдающиеся достижения в области селекции и семеноводства хлопчатника Вячеслав Красичков был удостоен звания Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии Таджикской ССР им. Абуали ибн Сино, заслуженного деятеля науки, награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами «Знак почета».

Память о замечательном человеке, создателе таджикского хлопка Вячеславе Красичкове, будет жить в символе его нелегкого и благодарного труда - белых коробочках хлопка в гербе Республики Таджикистан.

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