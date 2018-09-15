Из Европы в Душанбе приехал знакомый и тихо ужаснулся нашему доступу в интернет. На его смартфоне давно нет VPN, чтобы просматривать заблокированные сайты и соцсети. Но решение нашлось быстро, благо об этом давно позаботились добрые люди на бескрайних цифровых просторах.

Нашелся и позитивный момент в блокировках: «Вы же постоянно самообразовываетесь!», - пошутил он. И рассказал, что даже маму, проживающую в России, научил обходить блокировку Телеграмм, теперь она «развивается» самостоятельно.

У меня вот на телефоне заканчивается бесплатный лимит на анонимайзер, думаете, я куплю платный доступ? Да ни за что. Решений много, стоит только поискать, почитать, посоветоваться, зато сколько еще полезной информации получу параллельно.

Самообразовываюсь.

У дочери в этом году странным образом из школьной программы вывалилась география. Хочется верить, что явление временное, но пока ее нет, дочь будет изучать предмет самостоятельно, самообразовываться, чтобы не отстать от сверстников в других школах. До этого ей самостоятельно (иногда с моей помощью) приходилось осваивать правила русского языка, деление и познавать окружающий мир, потому что в начальной школе почти полгода её учителя заменял преподаватель русского языка для таджикских классов, получивший образование на узбекском языке. Каламбур. Спасло самообразование.

Болит спина. К врачу? Риск между тем, что диагноз ты сам себе поставишь неверный, или неверным его поставит врач, одинаковый, иногда даже во втором случае он больше. Медицинское самообразование, к которому мы стали прибегать чаще, нам в помощь.

В школе вождения, которую я закончила пару лет назад, мне предоставили такую же возможность для самообразования. Преподаватели закрывали глаза на прогулы, закрыли глаза и на то, что предварительный тест завалили практически все, хотя некоторые не потому, что не знали правил, а потому что в каждом билете уже были заложены одна-две ошибки.

Помню, как в громких уголовных делах подсудимые, не имея доступа к квалифицированной адвокатской защите, в суде защищали себя сами. Дела, правда, они не выиграли, потому что все давно было предрешено, но теперь они, если выйдут на свободу, смогут дать фору любому юристу. Ну, где бы они получили такое юридическое образование?

А пайщики, кинутые застройщиком? Теперь они разбираются не только в юридических вопросах, но и в стройматериалах и градостроительстве.

А вкладчики обанкротившихся банков, их самих уже впору брать на работу в банки или на биржу, потому что они не только все банковское законодательство проштудировали, но и разбираются в том, куда выгодно вложить свои средства.

Стоит ли продолжать список возможностей, которые нам предоставляются на самообразование? Наверное, нет, вы и так каждый день это ощущаете на себе.

Так, что спасибо за предоставленную возможность учиться и развиваться.

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