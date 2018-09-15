Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на прошлой неделе заявил о том, что работа некоторых стоматологических клиник в нашей стране вызывает серьезную озабоченность из-за риска заразиться инфекционными заболеваниями.

О том, как уберечь себя от заражения, и на что обращать внимание во время посещения стоматолога – «АП» рассказал руководитель стоматологической клиники «СМАЙЛ» доктор медицинских наук, Гайрат Муллоджанов.

Согласно мировой статистике одна треть всех больных гепатитом В и С действительно заразились этим заболеванием в стоматологии.

В Таджикистане такие случаи тоже бывают, но зачастую причиной являются не только некомпетентность врачей, но и игнорирование или невозможность обеспечить инфекционную безопасность в медицинском учреждении, несоответствие стерилизационного оборудования, а также незнание медицинским персоналом элементарного санитарно-гигиенического режима и неосведомленность самих пациентов о путях передачи инфекционных заболеваний.

Доктор медицинских наук, Гайрат Муллоджанов Asia-Plus

Руководитель душанбинской стоматологической клиники «Смайл» Гайрат Муллоджанов вместе со своими коллегами объяснили нам протокол приема пациентов в соответствии с требованиями министерства здравоохранения Таджикистана и Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики.

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