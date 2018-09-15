АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В спорткомплексе «Якка-чинар» состоится чемпионат Таджикистана по ушу. Начало в 9.00.

- В кинотеатре «Ватан» в Душанбе состоится церемония открытия III Международного фестиваля короткометражных фильмов «Навсоз». Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 СЕНТЯБРЯ

День работников лесного хозяйства

2002 - В Душанбе началась первая международная конференция Ассоциации по изучению персоязычных народов.

2017 - Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 СЕНТЯБРЯ

1927-1997 – Родился доктор исторических наук, профессор Музаффар Искандаров

1937 – Родился ученый-сейсмолог академик Собит Нематуллаев

1945 – Родился журналист Боймамад Алибахшев

1953 – Родился журналист Козим Давронов

1958 – Родился писатель Низом Косим

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью -1+4, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков, сохранится слабая мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.