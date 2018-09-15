В МВД провели круглый стол на тему «Предотвращение мужских домогательств по отношению к женщинам в общественных местах». Он был организован Общественным советом по содействию гражданского общества реформе милиции при МВД Республики Таджикистан при поддержке ОБСЕ. В нем участвовали представители ряда министерств и ведомств, общественных организаций и СМИ.
Открывая мероприятие, председатель Общественного совета при МВД РТ Алихон Мансуров отметил, что тема приставаний и домогательств актуальна в последнее время и становится проблемой для свободного передвижения женщин.
«Поэтому мы решили собрать здесь не только заинтересованные министерства и ведомства, но и активистов гражданского общества, в том числе, женщин, чтобы поговорить о проблеме и найти пути ее решения», - отметил Мансуров.
Не надо молчать!
Член Общественного совета при МВД РТ, директор юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев в своем выступлении отметил, что самой главной проблемой является то, что сами пострадавшие – женщины, которые подвергаются домогательствам и оскорблениям со стороны мужчин, никуда не обращаются, не пишут заявления на обидчика:
«Они умалчивают проблему, пока к ним еще раз не пристанут. Надо через СМИ и соцсети проводить разъяснительную работу среди девушек и женщин, чтобы они могли постоять за себя и смогли наказать обидчиков».
Другая проблема, по мнению юриста, заключается в том, что сотрудники милиции не хотят реагировать на такие обращения, так как считают такой поступок мелким хулиганством.
«В таких случаях, пострадавшим необходимо обратиться в вышестоящий орган МВД через телефон доверия 2212121, который быстро реагирует на подобные случаи в отношении сотрудника милиции», - отметил правозащитник.
Мэр помог
Жительница столицы Шахло Ибрагимова, которая пришла на мероприятие с другими гражданскими активистами, рассказала о своем случае, связанным с домогательствами на улице.
Чтобы решить проблему в общем, а не только свой индивидуальный случай, она провела опрос среди девушек в школах и вузах и поняла, что проблема сексуального харрасмента очень актуальна в нашей повседневности, поэтому решила написать об этом в соцсетях.
«Потом на меня обрушился целый шквал критики. Мне писали разные мужчины, оскорбляли, грозили. Я плакала и перестала пользоваться интернетом, но муж заставил меня не останавливаться на достигнутом и идти до конца. Я написала обращение к мэру города Рустами Эмомали и очень благодарна, что он быстро среагировал на это явление общества», - сказала Шахло.
Кстати, это первый случай в Таджикистане, когда женщины потребовали от властей помочь бороться с домогательствами и лучше защищать их права.
На днях мэр столицы дал указание создать при УВД города Душанбе рабочую группу, в компетенцию которой входит рассмотрение каждой жалобы или обращения от женщин в связи со случаями непристойного поведения мужчин в их отношении.
Не проходите мимо!
По мнению национального офицера связи ОБСЕ по реформе милиции МВД Республики Таджикистан Хайдара Махмадиева, сегодня главной задачей является воспитание в семье и необходимо усилить меры, чтобы родители чувствовали ответственность за своего ребенка.
«Многие наши мужчины находятся в трудовой миграции и поэтому их детей воспитывает улица. И для того, чтобы какой-то отморозок на улице не обидел чью-то дочь или сестру, нужно иметь активную гражданскую позицию, чтобы не пройти мимо, а заступиться за нее, пристыдить молодежь. Ведь на каждом углу милиционера не поставишь», - сказал он.
Юрист Навруз Одинаев предложил представителям правоохранительных органов обратить внимание на такую проблему, как участие в подобных разборках.
«Допустим, парень заступился за девушку, произошла драка между ним и обидчиком, оба попали в милицию, и заступника привлекают по делу о хулиганстве. Поэтому необходимо принять такие меры пресечения, чтобы заступник не оказался крайним в подобном случае. Только тогда люди будут небезразличны к окружающим», - заявил он.
Представители МВД сказали, что одни не смогут справиться со всеми проблемами, поэтому призвали представителей гражданского общества и СМИ активно сотрудничать с ними и проводить разъяснительные работы среди населения.
Муродзода Мухсин, представитель Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, предложил на мониторах общественного транспорта и по телеканалам демонстрировать социальные ролики, чтобы воспитывать молодежь.
«Многие сетуют на школу, что она должна правильно воспитывать молодежь, но это, во-первых, обязанность семьи, а во-вторых, воспитанием должно заниматься все общество», - подчеркнул Муродзода.
Представитель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ Джавохир Акобирова предложила в дни проведения 16 дней ненасилия, который отмечается в первой декаде октября, провести акцию против домогательств в отношении женщин, где будет установлен свободный микрофон, а по итогам обращений проводится мониторинг.
Также она предложила, используя опыт Малайзии, налагать большим денежным штрафом за оскорбления.
По мнению активиста Рухшоны Шобуддиновой из района Рудаки, необходимо в школах проводить акции вежливости, чтобы отучить детей от матерщины и других неподобных действий.
МВД на страже
Генерал-майор милиции, Фарход Шодмонзода, Национальный координатор по вопросам реформы милиции сообщил, что теперь по каждому случаю правонарушения обращаться в правоохранительные органы будет удобней: с 1 января 2019 года в МВД заработает единая горячая линия, по которой будут приняты самые оперативные меры.
«В принципе, у нас уже четко налажено такое реагирование: за последнюю неделю органы милиции составили 4 административных дела по хулиганству, в результате которых нарушители получили по 10 суток ареста», - отметил он.
В конце мероприятия участники круглого стола разработали и приняли резолюцию, которая в ближайшие дни будет направлена в вышестоящие органы.
В числе мер, которые предлагаются, указаны повышение информированности среди девушек и женщин сообщать в органы о случаях домогательств, а также проведение разъяснительных работ среди сотрудников милиции о реагировании на подобные случаи.
Также указывается активная воспитательная работа в семье, школе, мечетях, участие народных дружинников для патрулирования в общественных местах, а также большая разъяснительная работа в соцсетях.
Справка: Общественный Совет по содействию гражданского общества реформе милиции при МВД РТ, созданный в 2014 году при содействии ОБСЕ, взаимодействует со всеми местными государственными и общественными структурами на всей территории республики. На сегодняшний день в разных регионах Таджикистана создано 7 подобных общественных советов с привлечением представителей гражданского общества, которые вносят свою лепту в осуществлении Программы реформы милиции в Таджикистане.
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