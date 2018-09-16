Офис ОБСЕ в Таджикистане передал сегодня Академии СМИ Таджикистана техническое телевизионное оборудование.

Церемония передачи техники состоялась при участии главы офиса ОБСЕ Туулы Юрьёля, председателя Академии СМИ Зинатулло Исмаилзода, первого заместителя Комитета по телерадиовещанию Махмадшарифа Бобошохзода.

ОБСЕ передала Академии СМИ видеокамеры, микшеры, фотоаппарат, цветные принтеры, компьютер, проектор, столы и стулья.

Оборудование поможет Академии СМИ предоставить качественное образование тележурналистам, а их работа по осведомлению населения о существующих проблемах улучшится», считает посол ОБСЕ.

"Общество будет развиваться тогда, когда население осведомлено, и имеет свободный доступ к информации, может выражать своё мнение и предлагать свои идеи", - заявила Туула Юрьёля.

«Несмотря на то, что новые СМИ, в том числе соуцсети, развиваются быстро, они всего лишь дополняют традиционные медиа, а не заменяют их полностью. Они выступают своего рода вызовом для традиционных СМИ. Необходимо признать, что все СМИ должны защищать демократию, мир и стабильность», - отметила посол ОБСЕ.