В Узбекистане с 15 сентября вводен порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене, формируемой на основе спроса и предложения.

Сейчас государство субсидирует производство такого хлеба, часто называемого социальным. Его единая стоимость по всей республике составляет 650 сумов ($0,23), что ниже себестоимости, сообщает CA-NEWS (UZ) со ссылкой на постановление правительства «О мерах по надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном, мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов».

Чтобы избежать ценовых скачков с 15 сентября также установлена единая цена на пшеничную муку 1 сорта в размере 1400 сумов ($0,48) за один килограмм. В дальнейшем, после прохождения страной периода адаптации к новому порядку продажи хлеба, муку также планируется продавать по рыночной цене.



Государство намерено субсидировать повышение стоимости хлеба для социально уязвимых слоев.

В частности, с 1 октября вводится выплата ежемесячной денежной компенсации для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба в размере 10% от минимального размера заработной платы, выплачиваемая из расчета на:

- каждого получателя пособия по возрасту, инвалидности, пособия и пенсии по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца), пособия лицам с инвалидностью с детства старше 16 лет, пособия детям с инвалидностью в возрасте до 16 лет, а также пенсии и пособия в размере ниже установленного размера пенсии по возрасту;

- каждую семью, получающую пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, малообеспеченную семью, получающую материальную помощь, через органы самоуправления граждан.



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