ООН внесла Таджикистан в группу стран со средним уровнем развития человеческого потенциала: республика находится на 127-ом месте среди 189 стран мира в опубликованном ООН 14 сентября докладе «Индексы и индикаторы человеческого развития».

Авторы доклада оценивали страны по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объем валового национального продукта на душу населения.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высоко расположен Казахстан (58-ое место), который входит в группу стран из 59 стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

Узбекистан (105-ое место), Туркменистан (108-ое место) и Кыргызстан (122-ое место), как и Таджикистан, находятся в группе стран со средним уровнем развития.

Тройку лидеров сформировали Норвегия, Швейцария и Австралия. В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Россия находится на 49-ом месте.

Аутсайдерами рейтинга стали Южный Судан, ЦАР и Нигер.

Авторы доклада отмечают, что многие страны продолжают активно развиваться.

«Из 189 стран, для которых рассчитан индекс человеческого развития, 59 стран находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким ИЧР. Восемь лет назад, в 2010 году, соотношение было 46 и 49 стран соответственно», - говорится в докладе.

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