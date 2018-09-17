Муфтияты Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о тесном сотрудничестве, обмене опыта и распространении ценностей ислама в своих странах, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Документ подразумевает улучшение системы образования в четырех странах, обмен опытом, сотрудничество при назначении даты мусульманских праздников Рамазан и Курбан, сотрудничество в области организации паломничества, отмечено в сообщении.

Таджикистан на данном мероприятии представлял Председатель Совета улемов Таджикистана муфтий Саидмукаррам Абдукодирзода.

Напомним, что в столице Кыргызстана в городе Бишкеке 13-14 сентября прошла III Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности», где обсуждали борьбу с терроризмом и место ислама в современном мире.

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