Рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет высокий уровень политического риска для Таджикистана в связи с большим размером внешней задолженности страны.

Наибольший риск аналитики агентства видят в отношениях Таджикистана с крупнейшим кредитором страны – Китаем. Предоставленные кредиты оказывают политическое давление на таджикские власти, заставляя их поддерживать прочные связи с Китаем, говорится в материале на сайте Fitch Solutions (подразделение Fitch Ratings, занимающееся распространением аналитических продуктов).

В материале отмечается, что при ухудшении отношений Таджикистан «может столкнуться с враждебно настроением соседом и финансовым крахом».

Таким образом, агентство сохраняет политический риск для Таджикистана на уровне 36,2 баллов по 100-балльной шкале, где страны с минимальным уровнем риска получают наибольшие оценки в баллах.

Авторы публикации подчеркивают, что соотношение долга и ВВП Таджикистана выросло с примерно 30% в 2008 году до более 50% в 2018 году.

При этом, говорится в материале золотовалютные резервы страны не превышали $1,3 млрд., в которых доля золота составляет 50,3%.

Отмечается, что Таджикистан задолжал трем основным кредиторам: Китаю, международным финансовым институтам и инвесторам на рынке облигаций.

«Политический риск в Таджикистане все больше зависит от высокого уровня заимствований правительства. При этом, способность правительства выполнять свои долговые обязательства уменьшилась, и это станет ключевым источником политического риска в ближайшие годы», - заключают аналитики Fitch Solutions.

Политический риск - вероятность возникновения потерь и убытков вследствие государственной политики.

Кому и сколько должен Таджикистан?

Размер государственного долга Таджикистана на начало нынешнего года достиг почти $3 млрд. 670 млн. Данный показатель равнялся 51,4% ВВП страны.

Около $2,9 млрд. в госдолге республики составлял внешний долг и примерно $770 млн. - внутренний долг.

Главным внешним кредитором Таджикистана является Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше $1,2 млрд. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн.), Азиатским банком развития ($278 млн.) и Исламским банком развития ($112 млн.).