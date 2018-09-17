В Узбекистане снизили стоимость хлеба, - об этом сообщают источники UPL.uz. По имеющимся данным, отныне «буханка» будет стоить 1050 сумов ($0,13).

Ранее цена на хлеб была повышена в связи с новым порядком реализации хлеба по рыночной цене. Цена поднялась с 650 до 1250 сумов ($0,15).

"Возможно после сильного возмущения народа в социальных сетях цена была пересмотрена и снижена", - отмечает издание.

Узбекистан все же не будет субсидировать хлеб. Правительство разрабатывает меры по оказанию помощи для социально уязвимых слоев. Им будут выплачиваться ежемесячные компенсации в размере 10 процентов ($2,3) от минимального размера заработной платы.

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