Для жителей 30-тысячного Хорога это большая радость. Учредитель центра Шафоат Ватаншоева долгие годы шла к этому. Она уверена, что любые мечты сбываются, если человек сильно этого захочет.

Новый частный Медицинский центр находится на территории областной больницы. В отличие от других лечебных отделений, здание центра по-особому привлекательно. Необычное по своему дизайну помещение конференц-зала с камином в центре и потолком в виде памирского дома, находящийся на высоте 26 метров, придает зданию облик «высотки». Внутри здания кое-где идут последние отделочные работы. Почти на всех этажах сотрудники заняты уборкой и расстановкой мебели.

В холле встречает нас Шафоат Ватаншоева и предлагает ознакомительную "прогулку" по этажам.

- Кабинеты на первом этаже вместе с подвальными помещениями служат для производства фито - препаратов, растворов, чаев и масел. На втором и третьем этажах находятся кабинеты для приёма и консультирования пациентов, - поясняет Шафоат.

Поднимаемся по ступенькам, осматриваем операционный блок, который находится на четвертом этаже. Заглядываем в до- и после операционные палаты.

- Когда зародилась идея построить Медицинский центр?

- В 2010 году я заболела. Врачи поставили мне диагноз - грыжу позвоночника. Я не могла ходить. Пришлось ехать в столицу. Обивала пороги всех государственных медицинских учреждений. Мое состояние было очень тяжелое, и ни один врач не давал мне гарантий на послеоперационное восстановление опорно-двигательной системы. Из Душанбе, в сопровождении мужа я полетела в китайский город Урумчи. Прогнозы китайских медиков были пугающими, но я дала свое согласие на операцию. Как в сказках свершилось чудо, потому что спустя неделю я уже ходила. Я плакала от радости. Идея построить это медицинское учреждение родилась именно там, в Китае. Мне очень понравилось то, как обслуживают больных в той частной клинике.

- Как отреагировали ваши близкие на Ваше исцеление?

- Говорят, любовь лечит человека. Я теперь в этом полностью уверена. Будучи на чужбине я чувствовала любовь своих родных, своего мужа. Их тревогу за меня. И в строительстве Медицинского центра, который мы начали в октябре 2015 года, большая заслуга моих родных.

- А будут ли такие условия в вашем Медицинском центре?

- Мы очень надеемся на это. Мне импонирует девиз некоторых зарубежных клиник: "Отличный сервис - удачное выздоровление". Ведь, лучшие медицинские клиники Израиля построены руками человека, и у нас такие же руки. Оснащены они оборудованиям, изобретенным человеком. Этим я хочу сказать, что в человеке природа заложила созидательную силу. Он - творец своей судьбы. Возможно, в чем-то мы будем уступать зарубежным частным клиникам, но в будущем и со временем будем совершенствоваться и приближаться к признанным стандартам. В нашем Медицинском центре 25 койко-мест, 11 палат для лечения, 8 кабинетов для консультирования, кабинеты для фармацевтов.

Современное оборудование и передовые технологии позволяют оказывать услуги, благодаря которым сократятся сроки лечения и госпитализации. В центре имеются отделения хирургии, лор, гинекологии, терапии, урологии. По специальности я - фармацевт, и долгие годы работала в этой сфере. В нашем Медицинском центре будут производиться препараты, в основном, из местных трав. Наш край очень богат лекарственными травами. На Памире произрастает более 3000 лекарственных растений, из которых фармацевты могут изготовлять прекрасные профилактические средства. Самое главное для нас - заслужить доверие населения.

- Проблема с кадрами - одна из острых в нашей медицине. Как он решается вами?

- Профессия врача является одной из самых ответственных и нужно пройти нелегкий путь, чтобы стать профессиональным врачом. У нас будут работать, как местные, так и зарубежные специалисты. В штате центра будет восемь дипломированных врачей, которые пройдут конкурс. Для приезжающих специалистов по приглашению готов "Караван здоровья". Это гостиничные номера – люкс, расположенные шестом этаже. Их обеспечат трехразовым питанием.

- А несложно ли было все это организовать?

- Мы шли к этому очень долго. Предпринимательством я занимаюсь давно. Нашему, многоотраслевому, семейному бизнесу уже 19 лет. У нас есть собственная аптека "Шифо", ресторан "Лаззат", фирма по изготовлению пластиковых окон и дверей. Само строительство обошлось нам не так дорого, потому, что все двери и окна были произведены в нашей мастерской. Более шести миллионов сомони мы вложили в этот Медицинский центр. Я надеюсь, что со временем наши расходы окупятся, и с началом работы Медицинского центра число жителей ГБАО, уезжающих для лечения и диагностики в город Душанбе, намного уменьшится.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus