В эти выходные в Таджикистане прошли Дни узбекского кино, которые завершились для киноиндустрии двух соседствующих стран вполне благополучно – «Таджикфильм» подписал с «Узбеккино» меморандум о сотрудничестве.

Таджикскому зрителю соседи, кстати, привезли картины «Зурриёт», «Меросхур», «Сабот» и «Барон», которые здесь посмотрели на одном дыхании.

Мы, естественно, не пропустили это событие: побывали на официальном открытии мероприятия, посмотрели и оценили узбекские фильмы, а также поговорили с гостями о будущем таджикско-узбекского кино. Сюжет об этом вы можете посмотреть уже завтра.

В среду вас ожидает история, которая больше касается женщин – в Душанбе совсем недавно завершился второй сезон проекта «Другая Я». Он помогает женщинам найти ориентир на персональное счастье. Участвуют в нем зачастую те, которых просто засосала депрессия, как черная дыра.

Одна из участниц, через призму которой мы и хотим вам поведать боль таджички – это Замира Джумаева. Она – исполнительный директор благотворительной организации SIDA, которая помогает детям с синдромом Дауна. В жизни этой добродетельницы совсем недавно произошла большая трагедия – у нее скоропостижно скончался сын. С этой болью ей помогли справиться в проекте « Другая Я».

Не пропустите историю, и раскройте для себя секреты правильной борьбы с депрессией.

Завершим неделю мы историей о любимом Душанбе, который день за днем становится все краше и краше, все лучше и благоустроеннее для наших детей. Но история не о новом облике столицы, она о темных улочках и серых домах, которые напоминают нам - тем, кому уже давно не 18 - наше детство.

Признайтесь, мы все еще мельком среди этих высокоэтажных и современных зданий пытаемся разглядеть старый и родной Душанбе. Так вот, именно для вас – ностальгирующих по доброму и родному - мы раздобыли много архивных видео и фото, побывали на улицах нашего и вашего детства, узнали, что из оставшегося совсем скоро войдет в число «из прошлого». А еще мы поговорили с историком Гафуром Шерматовым, который поведает вам очередную не всем известную историю о любимом Душанбе.

Видео выйдет в четверг.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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