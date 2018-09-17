АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- На полигоне Чорухдайрон и учебном центре «Нурафшон» Согдийской области начинаются совместные военные учения солдат и офицеров воинских частей Согдийского гарнизона Минобороны Таджикистана и подразделения Вооруженных сил Узбекистана.

- В Душанбе состоится заседание Совета министров юстиции государств – участников СНГ

- На двух душанбинских маршрутах будет полностью отменена оплата за проезд наличными. За проезд в городском автобусном маршруте №8 и троллейбусе №10 будет осуществляться только за безналичный расчет.

- Русский драматический театр имени Маяковского откроет свой 81-й театральный сезон премьерой «Тартюфа» Мольера в постановке главного режиссёра театра Баходура Миралибекова.

- В Москве пройдут межмидовские консультации по вопросам сотрудничества стран СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 СЕНТЯБРЯ

2010 - В Душанбе прошел Международный фестиваль «Небо содружества».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 СЕНТЯБРЯ

1912-1996 – Родился музыкант, заслуженный артист Таджикистана Мирзокурбон Салиев.

1934 – Родился журналист Чоршанбе Мамадсаидов

1938 – Родился доктор экономических наук Зиёратшо Акобиров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской Автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.