В Верховном суде Таджикистана 17 сентября был оглашен приговор в отношении руководителей компании «Умед-88».

Учредитель компании Раджабали Одинаев приговорен к 24 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств, растрате и нецелевого использования кредита, а директор компании Идибек Ибрагимова осужден к 22 годам лишения свободы, сообщил «АП» источник в Верховном суде страны.

Адвокаты подсудимых отказались от комментариев.

Руководство компании «Умед-88» было задержано 14 октября прошлого года. Тогда было озвучено, что «Умед-88» получил от Минфина средства в размере 170 миллионов сомони и в течение почти 4 лет не может вернуть государству.

Дело было передано в суд в конце мая текущего года. В июле глава Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён сообщил журналистам, что глава компании «Умед-88» обвиняется по семи статьям, а из-за секретного характера некоторых эпизодов преступлений Одинаева, судебное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном, компания экспортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана.

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