На согдийском военно-учебном полигоне «Чорухдайрон» сегодня рано утром начались первые в истории антитеррористические учения солдат и офицеров оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана.

Учениями командуют начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый заместитель министра обороны республики генерал-лейтенант Эмомали Собирзода и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Узбекистана, полковник Шавкат Икрамов, сообщил «АП» из Согда по телефону начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана майор Ориф Нозимов.

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На учениях, которые продлятся до 22 сентября, солдаты и офицеры двух государств будут отрабатывать вопросы координации действий в проведении совестной антитеррористической операции.

По легенде Вооруженные силы двух стран должны окружить и уничтожить группу террористов, которые просочились из-за рубежа и намерены дестабилизировать обстановку в Ферганской долине.

В учениях задействованы свыше 100 солдат и офицеров узбекской армии, которые прибыли в Согд со своим вооружением и техникой. Таджикскую армию представляют 500 солдат и офицеров Согдийского гарнизона.

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