Женская юниорская сборная Таджикистана по футболу (U-16) 17 сентября одержала первую победу в первом раунде отборочного турнира чемпионата Азии-2019 в группе «С», который в эти дни проходит в Гиссаре.

Во втором туре подопечные Тоджиддина Наботова отправили три безответных мяча в ворота своих сверстниц из Северных Марианских островов. В составе нашей сборной хет-трик (три гола) сделала Амина Собирова, которая отличилась на 18-й, 56-й и 57-й минутах встречи, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В следующем туре завтра, 19 сентября, таджикские футболистки встретятся с командой Таиланда, которая 17 сентября одержала крупную победу над сборной Сингапура (6:0).

Согласно регламенту турнира, победители шести отборочных групп первого раунда и две лучшие команды, занявшие вторые места, выйдут во второй квалификационный этап чемпионата Азии-2019, который состоится с 23 февраля по 3 марта 2019 года.

Три лучшие команды последнего азиатского первенства – КНДР, Южная Корея и Япония – получили прямые путевки в финальную часть турнира, которая в следующем году пройдет в Таиланде.

Ранее, 15 сентября женская юниорская сборная Таджикистана (U-16) уступила своим сверстницам из Сингапура со счетом 1:4. В тот день на другой встрече данной группы футболистки Ирана одержали крупную победу над командой Северных Марианских островов со счетом 12:0.

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