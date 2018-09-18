Дефицит торгового баланса Таджикистана приближается к $1,4 млрд.: за восемь месяцев этого года республика импортировала товаров на сумму более $2,1 млрд., а размер экспорта составил всего около $713 млн.

Внешнеторговый оборот страны в январе-августе 2018 года составил около $2 млрд. 820 млн., что на 19,4% (на $458 млн.) больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров за восемь месяцев этого года составил около $713 млн., что почти на 17% (на $103 млн.) больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Более половины от общего объема экспорта составили минеральные продукты, 22,1% - недрагоценные металлы и изделия из них, 21% - текстильные материалы.

Импорт товаров осуществлен на сумму более $2 млрд. 107 млн. Это на 20% или на $355 млн. больше объема импорта в январе-августе 2017 года.

Сравнительно большую долю в импорте занимают транспортные средства, машины и оборудования (23,2%), минеральные продукты (18,5%).

Таким образом, торговый баланс сложился отрицательный, составив около $1 млрд. 395 млн. За аналогичный период прошлого года дефицит торгового баланса составлял около $1,1 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом в январе-июне нынешнего года составил 34%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 36%. То есть, соотношение экспорта к импорту ухудшился на 2%.

Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия: общий объем таджикско-российского товарооборота в январе-августе этого года составил $651 млн., что почти на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Далее идут Казахстан (более $553 млн.), Китай ($433 млн.), Турция ($268 млн.), Узбекистан ($192 млн.).

Двухсторонний товарооборот с Ираном продолжает снижаться: за восемь месяцев нынешнего года таджикско-иранский торговый оборот составил чуть более $70 млн., что на 34% меньше объема января-августа 2017 года.

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