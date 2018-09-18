Декларация об объявлении городами-побратимами китайского Циндао с Душанбе подписан сегодня в столице Таджикистана.

Мэр города Циндао Мэн Фаньли сегодня утром прилетел в Душанбе и провел встречу с мэром столицы Таджикистана Рустамом Эмомали. По итогам встречи мэров была подписана декларация об объявлении Циндао и Душанбе городами-побратимами, сообщил «АП» источник в мэрии Душанбе.

На встрече также были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Циндао для развития экономики Душанбе.

Рустам Эмомали и Мэн Фаньли Фото пресс-службы мэрии Душанбе

В этой связи, мэры обсудили вопросы проведения бизнес-форумов.

На сегодняшний день городами побратимами Душанбе являются Лусака (Замбия), Сана (Йемен), Монастир (Тунис), Лахор (Пакистан), Клагенфурт (Австрия), Боулдер (США), Ройтлинген (Германия), Мазори Шариф (Афганистан), Тегеран (Иран), Шираз (Иран), Санкт-Петербург (Россия), Минск (Беларусь), Урумчи (КНР), Анкара (Турция) и Сямэнь (КНР).

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