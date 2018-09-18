Ситуация с застрявшими на границе Туркменистана таджикскими грузами остается неизменной: туркменские таможенники не пропускают на свою территорию грузы, предназначенные для Таджикистана или экспортированные из Таджикистана.

Фуры с таджикскими грузами стоят на туркменско-иранской и туркменско-узбекской границах с конца августа.

«Ситуация не изменилась, грузовики остаются на границе Туркменистана, а некоторые из них двигаются в сторону границы Азербайджана, чтобы доехать до Таджикистана по территории Казахстана и Узбекистана», - сообщили «АП» в министерстве транспорта РТ.

Ранее таджикское транспортное ведомство рекомендовало водителям грузовиков воспользоваться альтернативными маршрутами: доехать до Баку, оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау и через Казахстан и Узбекистана до Таджикистана.

«Эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет», - говорилось в официальном сообщении Минтранса.

Надежда умирает...

Между тем, сотни автомашин с таджикскими грузами остаются у границы Ирана с Туркменистаном, а еще десятки на туркменско-узбекской границе.

По словам руководителя компании по перевозке грузов «Реал Транс» Хайрулло Абидова, четыре машины этой компании с грузами застряли на территории Ирана, а еще две на территории Узбекистана.

Он отметил, что две машины компании с грузами развернулись в сторону границы Азербайджана, чтобы доехать до Таджикистана по рекомендованному Минтрансом маршруту. Во сколько обойдется компании такой поворот, Абидов пока затрудняется ответить.

Карта предлагаемых маршрутов Фото Asia-Plus

Водители других грузовиков, по его словам, вернулись домой, оставив свои машины на автостоянках у туркменской границы.

Общую численность находящихся там машин он не может сказать, так как, по его словам, машины с таджикскими грузами ежедневно прибывают, а некоторые отбывают от туркменской границы, направляясь в Азербайджан.

Тем временем, по некоторым данным, нескольким грузовикам, все-таки удалось добраться до Таджикистана через территорию Туркменистана. В частности, якобы, были пропущены фуры, которые везли груз для компаний, занимающихся возведением самой большой мечети в ЦА - в Душанбе.

Каким образом туркменские таможенники пропустили отдельные машины с таджикскими грузами, не удалось выяснить.

В чем причина?

Минтранс Таджикистана посредством внешнеполитического ведомства страны еще в начале сентября обратился за разъяснением причин задержания грузовиков к туркменской стороне. Официальные структуры Таджикистана не подтверждают, но и в то же время не отрицают получения ответа от туркменских коллег, воздерживаясь, в целом, от любых комментариев по данному вопросу.

Однако, источник в соответствующих структурах Таджикистана на условиях анонимности сообщил «АП», что туркменская сторона сразу же ответила на обращение и связывала ограничение продвижения грузовиков по своей территории с вопросами безопасности.

«На самом же деле, - сказал он, - здесь могут быть политические моменты. Таджикистан заявляет о своих предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана, с которым в настоящее время находится в теплых отношениях. Это могло не понравиться туркменским властям».

При этом, источник подчеркнул, что машины с грузами других стран, кроме Таджикистана, пропускаются через туркменскую территорию без каких-либо задержек.

Допускаются также другие причины, по которым Туркменистан ввел запрет на проезд транспорта с таджикскими грузами. Так, таджикский политолог, который захотел остаться не названным, считает, что запрет связан со смертью пожилой гражданки Туркменистана в начале августа перед посольством Таджикистана в Ашхабаде.

«Женщина две недели стояла в очереди, чтобы оформить документы на сына, который должен был отправиться на учебу в Таджикистан. Перенервничала, потеряла сознание и потом умерла. Было много сообщений о том, что причиной трагедии, да и просто таких больших очередей перед нашим посольством в этой республике является обычная коррупция. Туркменистан архаичное государство, и учитывая их менталитет, я не удивлюсь, если нынешняя ситуация с нашими фурами стала причиной своеобразной мести за ту трагедию, и по времени все совпадает», заключил политолог.

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