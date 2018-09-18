Семь текстильных и швейных компаний представят Таджикистан на выставке «Текстильлегпром» - крупнейшем в СНГ специализированном мероприятии, которое начало работу сегодня, 18-го сентября, в Москве. Ознакомиться с новейшими достижениями Таджикистана в производстве пряжи, хлопчатобумажных тканей и готовой одежды можно в 75 павильоне ВДНХ до 21 сентября 2018 года.

Участие таджикистанских компаний - «Вахдат Текстиль», «Гулистони Душанбе», «Лиман», «Нохид», «Рахимов А.А.», «Сапсан», «ХИМА Текстиль» - на выставке организовано в рамках Глобальной текстильной и швейной программы (GTEX) Международного торгового центра (МТЦ), финансируемой правительством Швейцарии.

Выставка является уникальной платформой для выставления своей продукции и ознакомления со всем спектром товаров текстильной и легкой промышленности, начиная от сырья и оборудования до готовой продукции. Ярмарку посещают оптовые покупатели и специалисты отрасли из почти 30 стран мира.

Ардашер Ибрагимов, заместитель директора компании «Business Consulting Group», партнера МТЦ, который возглавляет делегацию Таджикистана на выставке, говорит, что Россия является приоритетным и привлекательным рынком для экспорта текстильных и швейных изделий Таджикистана.

«Значительную роль в этом играют размер и объем рынка, тесные экономические связи, географически близкая расположенность, отсутствие языкового барьера, относительно благоприятные условий для вхождения в рынок, а также существующие культурные связи», - сказал он.

«Текстильлегпром» предоставляет таджикским производителям отличную возможность показать и продвигать свою продукцию широкому кругу потребителей, в первую очередь оптовикам и продавцам в розницу из России и других стран, наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами, заключить новые контракты и диверсифицировать свои заказы. Таджикские компании на выставке представят, как сырье, включая пряжу, ткань, хлопчатобумажную ткань, так и готовую продукцию - чулочно-носочные изделия, женская, мужская и детская одежда, спецодежда, мужское и женское белье, и трикотажные изделия. Делегация Таджикистана также проведет встречи с потенциальными торговыми партнерами и ознакомиться с современными технологиями и новой продукцией, а также принять участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах.

Таджикистан участвует в этой ярмарке в 11-й раз, и за этот период таджикские компании смогли создать для страны имидж источника высококачественной текстильной и швейной продукции. Союз развития частного сектора Таджикистана также посещает выставку в составе таджикской делегации с целью ознакомления с новыми тенденциями на региональном рынке и проведения деловых встреч с российскими коллегами.

Международный торговый центр при поддержке правительства Швейцарии ставит перед собой цель повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.

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