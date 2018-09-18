Своим указом от 18 сентября президент республики Эмомали Рахмон освободил Маликшо Неъматова от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Германии и по совместительству в Польше и Чешской Республике с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Новым Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Германии назначен Сохибназар Гайратшо, сообщает пресс-служба главы государства. Гайратшо до нового назначения был начальником управления Европы и Америки МИД Таджикистана.

Глава государства сегодня также назначил Масуда Халифазода Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. До этого послом Таджикистана в Лондоне был Эркин Касымов.

Халифазода до нового назначения был заместителем начальника главного консульского управления МИД Таджикистана.

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