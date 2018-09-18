14:00, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

К производству детских игрушек, колясок, самокатов, велосипедов и других метало-пластмассовых изделий в тестовом режиме приступил субъект СЭЗ «Сугд» - ПМК «Худжанд».

В настоящее время на территории СЭЗ «Сугд» уже закончены строительные работы по возведению производственных цехов нового предприятия, ведутся отделочные работы зданий и сооружений, строится инфраструктура и благоустраивается территория, сообщили "АП" в пресс-центре СЭЗ «Сугд».

Передовое оборудование для функционирования предприятия завезено из Китая, а гранулы, использующиеся при производстве, импортируются из Китая и Ирана. Помимо детских игрушек, предприятие будет выпускать хозтовары, вентиляторы, различные пластмассовые запчасти для автомобилей и бытовой техники.

1 /4

В экспериментальном режиме годовой объем производства составит 48 тысяч изделий. После введения производства на полную мощность предприятие планирует дальнейшее увеличение объемов.

Объем инвестиций в строительство составляет порядка 14 млн. сомони. Основная часть выпускаемой продукции будет ориентирована на экспорт в Казахстан, Кыргызстан, Россию, Афганистан.

В результате реализации проекта рабочими местами будет обеспечено более 150 человек.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus