По завершению Всемирной шахматной олимпиады, которая стартует 23 сентября в Батуми, состоится конгресс, на котором будет избран новый президент Международной шахматной федерации - ФИДЕ.

На пост главы этой организации, после отстранения Кирсана Илюмжинова, претендуют три кандидата: член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий Дворкович, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос (Греция) и британский гроссмейстер Найджел Шорт (Великобритания).

Генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов сообщил "АП", что ФШТ поддержит 3 октября кандидатуру Аркадия Дворковича.

А между тем, сборная Таджикистана отправляется на Всемирную шахматную олимпиаду, которая стартует 23 сентября в Батуми.

Сборная Таджикистана по шахматам - 2014, Тромсе, Норвегия архивное фото

Состав мужской сборной Таджикистана:

GM Фаррух Амонатов, рейтинг ФИДЕ 2615

IM Мухаммад Хусенходжаев, 2430

Мусафоходжа Хусенходжаев, 2229

Алишер Каримов, 2182

Амин Кабилов, 2178

Капитан команды, IM Джамшед Исоев.

Средний рейтинг команды 278, в стартовом списке на 82-м месте из 178 команд.

Состав женской сборной Таджикистана:

Марвори Насриддинзода, 2090

Wf Надежда Антонова, 2038

Мутриба Хотами, 1840

Сабрина Абророва, 1685

Лидия Антонова, 1672

Капитан команды - Саодат Одинаева, 2314.

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