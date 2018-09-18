По завершению Всемирной шахматной олимпиады, которая стартует 23 сентября в Батуми, состоится конгресс, на котором будет избран новый президент Международной шахматной федерации - ФИДЕ.
На пост главы этой организации, после отстранения Кирсана Илюмжинова, претендуют три кандидата: член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий Дворкович, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос (Греция) и британский гроссмейстер Найджел Шорт (Великобритания).
Генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов сообщил "АП", что ФШТ поддержит 3 октября кандидатуру Аркадия Дворковича.
А между тем, сборная Таджикистана отправляется на Всемирную шахматную олимпиаду, которая стартует 23 сентября в Батуми.
Состав мужской сборной Таджикистана:
GM Фаррух Амонатов, рейтинг ФИДЕ 2615
IM Мухаммад Хусенходжаев, 2430
Мусафоходжа Хусенходжаев, 2229
Алишер Каримов, 2182
Амин Кабилов, 2178
Капитан команды, IM Джамшед Исоев.
Средний рейтинг команды 278, в стартовом списке на 82-м месте из 178 команд.
Состав женской сборной Таджикистана:
Марвори Насриддинзода, 2090
Wf Надежда Антонова, 2038
Мутриба Хотами, 1840
Сабрина Абророва, 1685
Лидия Антонова, 1672
Капитан команды - Саодат Одинаева, 2314.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста