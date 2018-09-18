Если кому-то посчастливилось устроиться в международную организацию в Таджикистане - считается, что у этого кого-то жизнь удалась. Работа в «международке» представляется со стороны почти идеальной.

Рассказываем - так ли это на самом деле?

Как туда попасть?

Руководитель офиса «Internews Network» в Таджикистане Абдумалик Кадыров в международных организациях работает уже 20 лет, за его плечами опыт работы и в диппредставительствах, расквартированных в Таджикистане, и в крупных международных структурах. Свою карьеру он начинал еще в 90-е годы; тогда ему было чуть больше сорока и, несмотря на то, что за плечами уже было хорошее образование, серьезный опыт работы и даже собственный бизнес, Абдумалик начинал свою международную карьеру волонтёром.

- Попасть на работу в международную организацию можно двумя способами. Первый - стать волонтёром и участвовать во всевозможных тренингах, семинарах, которые проводятся; иногда международные структуры или диппредставительства приглашают и на стажировку. Второй способ – попасть туда через местные НПО.

Будучи сотрудником НПО, ты плотно работаешь с грантодателями, а это и есть международные организации, и если сумеешь показать себя, то работодатель сам может пригласить на работу. Или можно подать на вакансию самому, - объясняет Абдумалик.

Как правило, при приёме на работу нужно будет пройти три стадии – рассмотрение CV, прохождение теста и интервью с HR-специалистом или руководителем. Абдумалик говорит, что в Таджикистане людям свойственна стеснительность и кандидаты неохотно «продают» себя во время собеседования, и стоит быть более уверенным.

Кроме того, Абдумалик говорит, что лет 10 назад, чтобы попасть на работу в международную организацию, достаточно было хорошо знать английский язык и быть продвинутым пользователем компьютера, сегодня нужно обладать высокими профессиональными навыками в той или иной сфере. И всё равно легче начинать с волонтёра.

Рустам С., который также с 90-х годов сотрудничал с международными организациями, вспоминает, что до нулевых конкуренции на этом рынке практически не было; поэтому, несмотря на высокие заработные платы особенно для Таджикистана времен гражданской войны, попасть в международную организацию было не так сложно.

Но потом появилась жесткая конкуренция, а вместе с ней кумовство и связи. Устроиться на работу в международную организацию стало гораздо сложнее, и такая тенденция сохраняется по сей день. Причем, связи работают чаще тогда, когда отбор проводит местный персонал, иностранцы стараются быть беспристрастными.

Тем не менее, Рустам тоже утверждает, что шансы стать сотрудником международных организаций без посторонней помощи все равно есть; причем есть даже у молодых ребят, которые еще учатся в университете. Для этого нужно следить за объявлениями о вакансиях, отлично знать иностранный язык, устроиться на работу волонтером и потом получить полноценный рабочий контракт.

Кстати, волонтёры в этих структурах чаще понятие относительное: они тоже получают деньги за свою работу – не так много, как другие сотрудники, но и немало в сравнении с окладами во многих местных структурах.

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А без связей никак?

Впрочем, если соискатель совсем не подходит на позицию, никакие связи не помогут.

«Когда мы выставляем объявление о вакансии, то чаще всего соискатели, которые попадают в шорт-лист – это действительно знакомые или родственники тех людей, которые здесь уже работают. Однако никто не притащит сюда совсем бестолкового кандидата, потому что ему все равно придется работать. Так, что если кого-то и навязывают, он отсеивается в случае своей профнепригодности достаточно быстро. И освобождает место для специалиста, поэтому смысл подавать на эти вакансии без связей всегда есть», - объясняет одна из сотрудниц международных организаций в Душанбе - Мадина.

Более того, Мадина поясняет, что чаще всего личные связи могут сработать в случае с рядовыми сотрудниками «международок»; когда речь идет о серьезной позиции, то к выбору кандидата подходят очень серьезно, ведь ему предстоит проходить интервью с зарубежными работодателями. И им плевать - чей это родственник.

А вот Рухшона Наджмиддинова, сотрудница офиса ОБСЕ в Душанбе считает, что связи вообще в этом деле не помогут: опыт, компетенция и то, как кандидат подаёт себя, играют основную роль:

- У нас в стране, когда говорят про «связи», имеют в виду личные, а не профессиональные; подразумевают непрозрачную систему набора кадров. Но ведь профессиональные связи – это тоже связи. Они обычно выстраиваются годами, основываются на деловой репутации и могут сыграть не второстепенную роль.

"Простой пример - рекомендация от предыдущего работодателя. Такие связи, когда они в рамках этических норм, и в западных странах работают. При этом, каждому соискателю в любом случае придется доказать свою компетенцию и конкурентоспособность на фоне остальных кандидатов", - отмечает она.

Кстати, есть и еще один способ устроиться в международную организацию - подавать свои резюме в проекты, которые работают за пределами страны.

«Я тщетно пыталась устроиться в международную организацию в Таджикистане почти три года, и ничего не вышло; несколько раз проходила собеседования, но безрезультатно – не могу точно сказать – почему, в принципе, у меня есть хороший опыт работы в этих структурах. Но от своей мечты я не отказалась и стала подавать документы на работу в проекты за пределами страны. Через пару месяцев меня пригласили работать в Южный Судан – на хорошую позицию и с хорошим окладом», - рассказывает душабинка Зебо Кадырова.

Зачем туда идут?

В основном, в международные организации идут из-за хороших зарплат, хорошего социального пакета, карьерного роста, возможности выезжать в командировки и практиковать иностранный язык с носителями.

А еще многие наши респонденты говорят, что отношение к их труду в международных организациях другое. Например, если выходишь на работу в выходной день или задерживаешься после работы, тебе всегда оплачивают сверхурочные.

«Вопрос с пенсиями тоже был решен несколько лет назад. Правда и сегодня есть «международки» (дипломатические), которые не отчисляют средства в государственный пенсионный фонд. Это связано с условиями их пребывания на территории того или иного государства. Но у них есть свой пенсионный план, обязательный и добровольный. Обязательный, когда работодатель сам отчисляет определенный процент от заработной платы в пенсионный фонд и добровольный, когда сотрудник это делает по добровольной программе. Все накопления выплачиваются сотруднику при увольнении», - рассказывает Олиха М.

Что касается карьерного роста, то он в международной организации может быть весьма стремительным.

- В 2012 году молодая журналистка попала в академию ОБСЕ в Бишкеке, - рассказывает Абдумалик. – Её английский был не так хорош, но она была очень целеустремленная и ей помогли попасть в академию, совершенно бескорыстно – просто по-человечески, потому что видели потенциал. Учиться было очень тяжело, она признавалась, мол, не могу больше, однако в конце курса стала лучшей студенткой. Вернулась в Душанбе, попала на работу в местный офис ОБСЕ, но и на этом не остановилась, подавала свое CV в зарубежные представительства и скоро уехала из страны. Сейчас она - наблюдатель от ОБСЕ в Украине. А ей всего 29 лет. Думаю, что она поднимется гораздо выше. И хочу заметить, что никаких связей у нее не было, материальной поддержки тоже, она из рядовой интеллигентной семьи.

Отдельная тема – начальство в лице иностранца.

- Когда твой начальник – типичный местный, он может себе позволить «тыкать», повысить голос, оскорбить, перейти на личность. Иностранцы же, наоборот, ведут себя очень сдержанно, интеллигентно. Даже если ты совершил ошибку и ему нужно тебя поругать, он делает это максимально деликатно, чтобы не задеть твои чувства, - рассказывает нам другой респондент.

Сколько там платят?

Сафарали И. работает в одном из иностранных диппредставительств страны уже много лет, он говорит, что на самом деле, иностранные работодатели очень внимательно отслеживают местный рынок труда и никогда не заплатят больше, чем тут принято. То есть, если ты крутой специалист, который чаще всего и требуется в «международке», то на приличную зарплату можно теперь рассчитывать и в местных структурах.

- Наоборот, в международных организациях заплатят меньше с обещаниями о возможном повышении в будущем. А все потому, что предложение соискателей в разы превышает спрос компаний, - говорит он.

Указать даже среднюю заработную плату в международных структурах достаточно трудно, потому что суммы зависят от компании, от специализации сотрудника, от его опыта, квалификации, от того местный он или приезжий. Но если говорить об общих цифрах, то в среднем зарплата местного офисного сотрудника в международной организации в Таджикистане начинается от $500 и заканчивается $3-5 тысячами – для высококлассных специалистов.

Сафарали считает, что в Таджикистане вообще рынок высококвалифицированных специалистов не развит и поэтому более 90% всех профессионалов ищут работу не в Таджикистане, а за рубежом - в Казахстане, России, странах ЕС, США, Канаде и даже в африканских странах.

Международных организаций в самом Таджикистане, где специалиста могут оценить по достоинству и в материальном и в моральном плане, к сожалению, на всех не хватает.

А минусы есть?

Но, конечно, кроме всех перечисленных плюсов есть в международных организациях и свои минусы. Лола К. проработала в душанбинском офисе одной из таких организаций всего 9 месяцев, после чего думать не хочет о работе в таких крупных структурах.

- Ты там никто, ты просто винтик в огромной машине – никакой инициативы от тебя не принимают, а если и примут, то она должна пройти миллион согласований, во время которых каждый считает своим долгом высказать свою порой совсем необъективную критику, - рассказывает она.

По её словам крупные организации, в которых платят серьезные заработные платы не обходятся без интриг.

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"Несмотря на высокие зарплаты, рядовой персонал тут, как правило, слишком не перетруждается, денег в бюджете хватает, штат раздут, и люди прекрасно понимают, что без них организация обойдется. Поэтому они начинают друг друга «жрать», плести интриги, подставлять, чтобы на фоне своего коллеги «лузера» выглядеть чуточку лучше. Руководство, которое прошло все это горнило, превращается в небожителей и откровенно начинает сходить с ума от своей собственной значимости. Наверное, не во всех организациях происходит такой треш, но во многих он действительно есть", - рассказывает Лола.

Она говорит, что видела людей, которые продвигаются по карьерной лестнице в таких структурах, но это им стоит невероятных моральных усилий.

- Ты проводишь в коллективе большую часть своей жизни и проводить её, сражаясь со сплетнями и интригами совсем не хочется, особенно, если ты знаешь, что бывает по-другому, - говорит она.

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