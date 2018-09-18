Таджикский шахматист Мухаммад Хусейнходжаев выиграл 5-й этап Кубка акима Павлодарской области Казахстана.

Как сообщает официальный сайт Федерации шахмат Казахстана, в рамках мероприятия прошло два соревнования: турнир «А» — круговой с мастерской нормой и турнир «Б» — по швейцарской системе в 9 туров для всех желающих.

В турнире «А» приняли участие 10 профессиональных шахматистов: 3 международных мастера (IM), 3 мастера ФИДЕ (FM), 3 кандидата в мастера (CM) и 1 национальный мастер (NM).

Вместе с казахстанцами за трофей бились четверо россиян и один таджикистанец. В итоге последнему – Мухаммаду Хусенходжаеву достался Кубок, - сообщается в пресс-релизе ФШК.

Мухаммад Хусенходжаев, как победитель турнира «А», получает право участвовать в финале Кубка акима Павлодарской области 2018 – в круговом турнире с нормой международного гроссмейстера. Финал пройдет в Павлодаре с 1 по 12 декабря.

А до этого, Мухаммад Хусенходжаев в качестве капитана повез детей Таджикистана на Кубок Михаила Ботвинника в Москву.

В составе сборной Таджикистана играли Мехриддин Шарифов, Джалолиддин Илхоми, Мехрбахш Кандаков и Сабрина Абророва. Хотя команда заняла последнее место, одним из ярких матчей стала встреча с Узбекистаном, которая завершилась боевой ничьей – 4:4.

Мухаммад Хусейнходжаев в настоящее время с рейтингом ФИДЕ 2430 занимает второе место среди шахматистов Таджикистана. Он будет представлять Таджикистан на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия), которая пройдет с 23 сентября по 6 октября.

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