Дом по преспекту Рудаки, в котором жил таджикский поэт Мухаммаджон Рахими, и где был создан музей, уже снесен.

Недавно, в день, когда 51 год назад ушёл из жизни известный поэт, переводчик и лексикограф Мухаммаджон Рахими, о нём ещё раз вспомнили его родные, близкие, друзья и бывшие коллеги по перу.

Мухаммаджон Рахими является одним из главных вместе с профессором Любовью Успенской, к слову - матери Тимура Зульфикарова, составителем «Таджикско-русского словаря», который исправно служил не одному поколению жителей Таджикистана. А некоторые его стихи переложены на песни и звучат по сей день.

Уроженец древней Бухары Мухаммаджон Рахими, о чьём отце, кондитере Рахиме Канде подробно написал в своих «Воспоминаниях» устод Садриддин Айни, большую часть жизни провёл в Душанбе.

Только в 1937 году, чувствуя тревожное дыхание времени, он, никого не известив, собрал чемодан и уехал в Ленинград и долго не давал о себе знать. Из города на Неве он вернулся в Душанбе через три года, здесь и окончил свой земной путь: умер поэт в августе 1967 года, в возрасте 66 лет и прах его покоится на кладбище Сариосиё.

Говорят, это был на редкость скромный, неприхотливый, тихого нрава человек, учтивый и корректный, даже педантичный. Он всегда носил тюбетейку и белого цвета парусиновый костюм. Любил смотреть шахматные баталии в городском парке, любил и сам играть.

Вместе с тем Мухаммаджон Рахими отличался широкой осведомлённостью в области классической литературы, метрике аруз, которой придерживались все поэты на Востоке, языкознании, в особенности этимологии. При этом он не любил восторженных отзывов в свой адрес, особенно когда их высказывали в его присутствии. Он был литератором в широком смысле слова. Потому к нему часто обращались за советом молодые писатели, называли его устодом – учителем.

Когда М. Рахими не стало, в его скромной двухкомнатной квартире в хрущёвке на первом этаже одного из домов с аркой напротив парка имени Рудаки открыли музей. Мне доводилось в нём бывать. Там я увидел много книг, рукописей, печатную машинку на письменном столе, и больше почти ничего. Было сразу видно, что здесь жил аскет.

Того дома больше нет, его снесли согласно генеральному плану благоустройства города Душанбе. На его месте будет построено величественное современное здание парламента страны, которое, несомненно, станет ещё одним украшением нашей дорогой столицы. Естественно, это хорошо.

Но что стало с музеем, экспонатами? Где-то разместят, а может и нет. А жаль, память была. По всей видимости, такая же участь ждёт и музей устода Абулькасима Лахути, расположенный в ветхом трёхэтажном здании по улице Истаравшан.

Вся интеллигенция, все жители столицы были несказанно рады, когда по инициативе Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона был красочно отремонтирован и отреставрирован дом – музей основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни, 140-летие которого в апреле широко отметили в Таджикистане и Самарканде, где он многие годы жил и творил.

Но было бы хорошо, если сохранились дома-музеи и других писателей и именитых людей, которые попадают под снос. Для этого, по мнению сына Народного поэта Мирзо Турсунзаде Масъуда Мирзоевича, необходимо построить единый литературный музей. В этом предложении есть резон. К слову, такой музей существует в городе Ташкент.

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