В этом году Таджикистану помогли 54 страны мира. Отправленная ими за восемь месяцев гуманитарная помощь достигла по сумме около $30 млн.

Объем поступившей гуманитарной помощи составил около 20 тыс. тонн. В республику поступиоа мука, растительное масло, лекарственные средства и медикаменты и другое, сообщает статагенгство.



Среди стран-доноров наибольший удельный весь по стоимости гуманитарной помощи приходится на Россию (18,7%).

Далее следуют Китай (13,4%), Франция (9,3%), Индия (8,6%), Турция (8,3%), Швейцария (8%), Казахстан (7,5%), США (4,1%), Бельгия (3,9%), Германия (3,5%), Дания (2,1%), Чехия (1,9%), Беларусь (1,7%), Польша (1,5%), Нидерланды и Республика Корея (по 1,4%), Финляндия и Израиль (по 0,8%), Япония (0,6%), Таиланд (0,5%), Латвия (0,4%) и другие, передает статистическое ведомство.

В прошлом году Таджикистан за весь год получил гуманитарную помощь от 58 стран мира на общую сумму около $74 млн.

Сравнительно крупным донором республики в прошлом году являлся Китай, на которого пришлось 32,2 процента от общего объема.

В 2016 году Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму 55 млн. 800 тыс. долларов, которую предоставили 55 стран мира. Почти половина от общего объема помощи в 2016 году приходилась на Россию (25,9%) и Китай (24%).

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