В Душанбе завтра, 20 сентября, состоится заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств.

В проекте повестки дня встречи семнадцать пунктов, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Члены Координационного совета обменяются опытом работы в различных сферах прокурорской деятельности, обсудят вопрос придания статуса базовой организации стран СНГ по переподготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных работников органов прокуратур Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и базовой организации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов прокуратур Университету прокуратуры Российской Федерации.

Участники заседания намерены подвести итоги выполнения в 2017 году совместных программ сотрудничества по борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми, незаконной миграцией, преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

Кроме того, члены Совета рассмотрят вопросы совершенствования сотрудничества в борьбе с коррупцией, по защите прав граждан, находящихся за пределами своего государства, по исполнению международных договоров, утвердят План работы Координационного совета генеральных прокуроров на 2019 – 2023 годы, обсудят ряд других вопросов.

Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств создан в 1995 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Совет занимается организацией взаимодействия и сотрудничества прокуратур стран СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан, координирует деятельность межгосударственных органов Содружества в данных сферах, изучает и обобщает практику выполнения международных договоров в области борьбы с преступностью и вырабатывает предложения о мерах совершенствования правового регулирования по этому вопросу, обменивается информацией о состоянии преступности и тенденциях ее развития, способствует подготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных кадров, организовывает совместные научные исследования по актуальным проблемам борьбы с преступностью.

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