В штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных до 20 лет в Центральной зоне.
Как сообщается на сайте ФФТ, по итогам жеребьевки молодежная сборная Таджикистана оказалась в группе «В». Соперники нашей сборной – команды Узбекистана и Кыргызстана. В группу «А» вошли Иран, Афганистан и Туркменистан.
Отборочный турнир азиатского первенства пройдёт с 1 по 4 декабря в Ташкенте. Согласно регламенту турнира, в финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп, а также команды, занявшие вторые места, в матче плей-офф разыграют третьею путевку на азиатское первенство.
Отборочный турнир чемпионата Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных до 20 лет. Центральная зона
Группа «А»: Иран, Афганистан, Туркменистан.
Группа «В»: Узбекистан, ТАДЖИКИСТАН, Кыргызстан.
Календарь игр:
1-й тур
1 декабря (суббота)
Кыргызстан – Узбекистан
Туркменистан – Иран
2-й тур
2 декабря (воскресенье)
ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан
Афганистан – Туркменистан
3-й тур
3 декабря (понедельник)
Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН
Иран – Афганистан
Плей-офф
4 декабря (вторник)
2-е место группа «А» – 2-е место группа «В»
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