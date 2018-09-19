Первый замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров, который на днях вернулся с совещания ОБСЕ по правам человека из Варшавы, рассказал «АП», что там произошло.

Чиновник утверждает, что в ходе своего пребывания в Варшаве не обещал амнистию тем, кто в Таджикистане признан судом преступниками.

«Я вообще не говорил о политзаключенных в Таджикистане, как утверждают некоторые СМИ, так как хорошо знаю, что в нашей стране таковых вообще нет», - заявил Сафаров в интервью «АП».

«У нас находятся в заключении политики, осужденные за совершенные конкретные уголовные преступления и приговоренные судом к различным срокам лишения свободы, но это не политзаключенные», - подчеркнул он.

По его словам, в кулуарах совещания ОБСЕ в Варшаве к нему подошли представители таджикской оппозиции, в том числе и Мухиддин Кабири, которые попросили прокомментировать появившуюся в некоторых СМИ информацию об амнистии, которая, по их словам, может охватить и некоторых активных членов запрещенной в Таджикистане, как террористическая организация Партии исламского возрождения.

«Я им ответил, что объявление амнистии в стране является исключительной прерогативой президента Эмомали Рахмона, - заявил Сафаров. – Я не отвечал Кабири, что скоро она будет объявлена, как он утверждает в СМИ».

Между тем, ранее источник «АП» в правительстве подтвердил информацию о том, что разговор между Сафаровым и Кабири в Варшаве имел место быть.

«Кабири сам подошел к Сайфулло Сафарову и начал спор о заключенных, на что Сафаров ответил, что скоро они будут освобождены», - отметил тогда источник в правительстве.

Ранее СМИ со ссылкой на лидера запрещенной в Таджикистане террористической организации ПИВ Мухиддина Кабири, который также был приглашен на совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаву, писали, что первый зампред ЦСИ Сайфулло Сафаров заявил, что политзаключенные в стране скоро будут освобождены.

Кабири отмечал, что ему об этом якобы сообщил сам Сафаров в кулуарах совещания.

«Господин Сафаров заявил, что все политзаключенные будут скоро освобождены. Он даже назвал число – 183 человека, и упомянул Зайда Саидова, Махмадали Хаита и других оппозиционеров, членов нашей партии, активистов и моих заместителей», - цитировала Кабири «Фергана».

"Кто не совершал преступлений, могут вернуться"

Сафаров в интервью признал, что некоторые члены правительственной делегации Таджикистана в Варшаве, и он в том числе, приняли участие в одном из пленарных заседаний, на котором присутствовали также представители оппозиции.

«Выступая на том заседании, я отметил, что не все вошедшие в альянс граждане Таджикистана подозреваются в совершении преступлений на Родине, и именно этих людей я призвал вернуться в Таджикистан, и, если у них есть проблемы, вступить в диалог с властями», - подчеркнул Сафаров.

"Однако на данный мой призыв лидер запрещенной ПИВ среагировал по-своему, и заявил, мол, «наши переговорщики сидят в тюрьмах в Душанбе», но я ему ответил, что мой призыв касается только тех, кто не совершал преступлений", - отметил Сафаров «АП».

Кабири и Сафаров на заседании в Варшаве с сайта akhbor.com

Политолог отметил, что по его сведениям, не все вошедшие в Национальный альянс граждане Таджикистана, которые на сегодняшний день находятся в Европе, являются оппозиционно настроенными к нынешним властям в стране.

"Ведь многие таджикистанцы, вошедшие в этот альянс, поехали в Европу по делам бизнеса, спорта, учебы, семейным проблемами и они всегда могут вернуться в Таджикистан", - отметил замглавы ЦСИ.

"Многие заблудились просто, они молодые..."

Ранее в Youtube появилось видео с выступлением Сайфулло Сафарова на конференции ОБСЕ в Варшаве. В нем, в частности, он высказал свое мнение о присутствии на конференции представителей ПИВ.

"Таджикистан, как член ОБСЕ, имеет полное право требовать соблюдения тех обязательств, которые взяли на себя обе стороны. Поэтому пусть наша оппозиция немного подумает над этим. Я не знаю, плакать мне или смеяться, лучше улыбаться, наверное, потому что очень малограмотно, очень просто говорили, что есть на самом деле", - заявил Сайфулло Сафаров.

Далее он отметил, что в Таджикистане проводились конституционные реформы, совершенствовались законы, касающиеся прав человека и избирательного процесса.

"Но, к сожалению или к счастью, на последних выборах наш народ не выбрал две партии тоталитарного характера. Это Исламская партия возрождения, которая потом превратилась в террористическую организацию и Коммунистическая партия. Но коммунисты пока работают и живут, и никто против них ничего не имеет, так как они не агрессивно поступили против нашего населения", - отметил Сафаров.

"Мы приехали сюда не разбираться со своей оппозицией, а заявить о том, что наша позиция состоит в совместной борьбе против терроризма и экстремизма. Ваши усилия по возвращению наших граждан на родину мы рассматриваем как обеспечение их права, потому что многие заблудились просто, они молодые, они многие не знают что за организация эта партия (ПИВ, - ред.)", - заявил тогда Сайфулло Сафаров.

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