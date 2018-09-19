Компания «МегаФон Таджикистан» и «Love radio» выпустили на улицы Душанбе мобильную радиостудию. Оператор предоставил для необычного проекта «Любовь на колесах» транспорт, а также надежную связь, благодаря которой ведущие «Love radio» в любом районе столицы могли принимать звонки от радиослушателей.

Мобильной может быть не только связь, но и целая радиостудия с любимыми ведущими и артистами на «борту». «Любовь на колесах» стал первым проектом такого рода в Таджикистане, поэтому неудивительно, что он принес горожанам массу положительных эмоций. Микроавтобус с радио-диджеями и звездами таджикской эстрады колесил по Душанбе с девяти утра до семи вечера. У жителей города была возможность получить памятные призы и море эмоций. Всё это время в эфире шла игра, участникам которой предлагалось «поймать» передвижную студию. Счастливчиком, которым удалось стать частью мобильной радиостудии, были подарены «золотые» номера телефонов с подключенными пакетами «Слушай!», «Общайся!» и «Без границ!» из линейки «Включайся!» от Digital-партнера проекта – компании «МегаФон Таджикистан». Также они могли пообщаться с любимыми исполнителями, почувствовать себя в роли радиоведущих.

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«Наши абоненты ежедневно «выходят в эфир», совершая звонки близким. Но обеспечить надежной связью радиостудию, передвигающуюся по городу, было более сложной и, безусловно, очень интересной задачей. Наши технические специалисты блестяще с нею справились. А общение с абонентами показало, что наш «тариф для меломанов» «Включайся! Слушай» по-настоящему популярен у душанбинцев, которые могут круглые сутки не расставаться с любимой музыкой», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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