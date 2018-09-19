Лидеры КНДР и Южной Кореи назвали подписанное ими заявление "большим шагом" к достижению мира на полуострове

Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончханн", говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита. Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля, передает ВВС.

КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами, говорится в заявлении. Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

По словам Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации. Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращению Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков военных столкновений, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает ряд конкретных мер в этой области. В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная от наземных военных учений и артиллерийских стрельб. Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Стороны также сократят количество пограничных постов.

Также достигнуты договоренности по ряду вопросов двухсторонних отношений. В частности, до конца 2018 года стороны договорились начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о формировании единой корейской команды для участия в Олимпийских играх и сотрудничестве в области совместного проведения Олимпиады 2032 года.

Ким Чен Ын заявил, что для дальнейшего развития отношений между двумя государствами согласен посетить Сеул в ближайшее время. Если это случится, это будет первый визит северокорейского лидера в столицу Южной Кореи за всю историю.

Во вторник Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с президентом США Дональдом Трампом и проведение первого северокорейско-американского саммита.

Мун Чжэ Ин 18 сентября прибыл в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. Это первый официальный визит главы Южной Кореи в столицу КНДР за последнее десятилетие, но в этом году он уже трижды встречался с Ким Чен Ыном. Их первая встреча состоялась в конце апреля на границе двух государств. Тогда впервые лидер Северной Кореи перешел пешком границу с Южной Кореей и обменялся приветствиями с президентом Мун Чжэ Ином.

А 12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын впервые встретился с Трампом. Главной темой их переговоров тоже стал вопрос ядерного разоружения КНДР. Оба лидера пообещали добиваться денуклеаризации полуострова, а также способствовать стабилизации обстановки в регионе и улучшению отношений между США и Пхеньяном.

В последнее время эксперты указывали на сложности с выполнением июньских договоренностей Ким Чен Ына и Трампа. Вашингтон требовал конкретных действий по денуклеаризации, прежде чем идти навстречу Пхеньяну и смягчить жесткие санкции, введенные США против КНДР.

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