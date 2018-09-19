Вода реки «Варзоб» обеспечивает большую часть левобережья Душанбе и его окрестностей питьевой водой. Экологи не перестают поднимать проблему загрязнения главной реки, питающей столицу со стороны населения района и обитателей дачных участков и зон отдыха. Как обстоят дела сейчас? Мы провели собственный эксперимент.

Экологи уже давно бьют тревогу относительно увеличения числа населения Варзоба, строительства дач и зон отдыха, что может привести к тому, что вода реки Варзоб станет непригодной для питья. Несколько лет назад «АП» поднимала эту тему, но ситуация, как оказалось, почти не изменилась.

23 августа мы по правилам воду брали в стеклянную стерилизованную посуду, сделали забор воды в реке. Кстати, на сайте asiaplustj.info в ближайшие дни вы сможете посмотреть видео.

Забор проводился в двух местах. У слияния рек Сиёма и Варзоб на 55-м километре трассы Душанбе-Худжанд и на въезде в город.

Нечистоты прямо в воду

По нашим личным наблюдениям на 55 километре течет прозрачная и на вид чистая вода. На обратном пути мы заметили множество захламленных мест вдоль реки: выброшены пустые пластиковые бутылки, окурки, коробки, бумажные и целлофановые пакеты, огрызки, кости, и даже детские использованные «памперсы».

После пересечения центра Варзобского района начинается полоса дачных участков и зон отдыха. В некоторых прямо в реку выведены канавы и пластиковые трубы для водоотвода, и местами из них стекает мутная вода непонятного происхождения.

Жители Варзоба говорят, что собственники дач и посетители зон отдыха, которых очень много в летний сезон, захламляют берег реки бытовыми отходами.

- Работники экологической службы района периодически проводит рейды, штрафует, но, думаю, этого недостаточно, если люди сами не хотят заботиться о природе, - говорит житель Варзоба Саидакрам. - Ведь не только по санитарным и всем другим нормам, но и по нормам ислама, да и любым другим общечеловеческим нельзя сливать нечистоты в реки, пусть это даже вода с бассейнов.

По его словам Амрулло, другого жителя Варзоба ситуация с загрязнением реки остается проблемной, люди продолжают гадить прямо в реку.

- Многие собственники дач и зон отдыха, которые тратят на приобретение участков и строительство несколько сотен тысяч долларов, считают, что им можно все. Но в последние годы, экологические и санитарные службы, составив акты, при отказе передают их в прокуратуру. Но есть множество незамеченных случаев, когда, например, люди сливают в реку все «лишнее» ночью, они остаются незамеченными, - сетует Амрулло.

Жители Варзоба признают, что не имеют своей канализационной системы.

В первом полугодии по всей территории страны была проведена акция «Чистый берег – 2018», с привлечением около ста тысяч волонтеров, которые очистили от мусора около 320 км. каналов, рек и водоемов, было вывезено 3,5 тыс. кубометров мусора. Природоохранные инспекторы проверили 330 объектов, владельцам которых вынесены обязательные для исполнения предписания.

- Санэпидемслужба обязала строить туалеты либо в виде выгребных или глубоких ям, которые обязательно должны быть снабжены железобетонными кольцами, чтобы нечистоты не просачивались в почву на берегу реки, но это дорого и мало кто придерживается этих правил, - говорит Саидакрам.

Проба №2

На въезде в город, после поста ГАИ (территория столичного района И.Сомони, – ред.) мы взяли вторую пробу. Здесь вода не такая чистая на вид, но оно и понятно, она прошла путь через все ущелье.

Въехав уже на «бетонку» недалеко от ТЭЦ-2 на правом берегу реки мы заметили недостроенный дом с надписью «Продается», под которым устроена стихийная мусоросвалка бытовых отходов. На левом берегу - свалка строительного мусора.

Отобранную воду мы передали для физико-химического исследования в Испытательный центр пищевой и сельхоз продукции и товаров народного потребления Агентства «Таджикстандарт». Отметим, что для чистоты эксперимента сдавали воду мы как частные лица, не упомянув откуда она была взята.

Вода не соответствует ГОСТу, но…

Спустя пять дней Таджикстандарт предоставил результаты проведенного исследования качества и безопасности переданных нами образцов воды.

Комментируя ситуацию, заведующая аналитическим сектором Центра Жанна Пропастина, отметила, что образцы №1 (проба с участка слияния реки Сиема и Варзоб) и №2 (проба на въезде в столицу) исследованы по ГОСТу и установлено, что вода мутная с посторонним осадком.

- По органолептическим показателям (цвет, запах, привкус) вода №2 имеет более сильный привкус и более резкий запах, несвойственный для питьевой воды, что не соответствует нормативной документации. В воде №1 больше хлоридов, чем в образце №2.

По физико-химическим показателям определения ионов сульфатов вода обеих образцов практичеки одинакова. По водородному показателю образец №2 имеет незначительные изменения от образца №1. По показателям токсичных элементов (свинец и кадмий) в образце №1 они обнаружены, а в образце №2 есть только их следы. По показателям безопасности (микробиологические показатели) в образцах №1 и №2 бактерий группы кишечных палочек не обнаружено, - сказала Пропастина.

Согласно результатам исследования было сделано заключение, что пробы воды №1 и №2 не соответствуют по посторонним осадкам и включениям примеси требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», но при этом соответствует безопасности ТР РТ 010 – 2016 «Безопасность пищевой продукции».

В итоге проведенный анализ химическо-физического состава воды реки Варзоб показал, что она безопасна, но без дополнительной очистки не пригодна для употребления.

Нужны деньги. И большие

За комментариями после нашего экскурса на Варзоб мы обратились к специалистам Комитета по охране окружающей среды.

По их словам ситуация с выбросами твердых бытовых отходом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами. На территории Варзобского района в первом полугодии было выявлено 14 случаев нарушений утилизации бытовых отходов.

Каждый дачный участок и зона отдыха здесь должны быть снабжены контейнерами для сбора мусора.

Специалисты природоохранного ведомства признают, что проблема загрязнения Варзоба существует. По их мнению, здесь нужно вмешательство государства, в частности, необходимо выделить средства на строительство водоотводной системы Варзобского района.

А вот доцент кафедры водоснабжения и водоотведения Таджикского технического университета Абдурахмон Норматов считает, что создание объединенной системы водоотвода канализационных систем невозможно из-за отсутствия технических, да и экономических возможностей.

- В силу географического положения, горной местности, большого расстояния между населенными пунктами нужно строить автономные очистные сооружения для каждого населенного пункта, но для этого необходимы колоссальные средства, - считает он.

Что касается результатов анализов воды, то по его мнению, они еще не могут свидетельствовать «о радужном положении вещей».

- Река Варзоб, формируясь из притоков, проходит через десятки кишлаков, в которых нет системы водоотвода, все нечистоты попадают прямиком в реку. Природа сама очищает воду, - объясняет Абдурахмон Норматов. - Самоочистка воды зависит от скоростных водных потоков насыщенных кислородом, вода также фильтруется грунтом по берегам реки, все это повышает вопрос сопротивляемости микроорганизмам, в том числе органических веществ.

Эксперт считает, что загрязнение прибрежных территорий может усугубить ситуацию и река примерно через 10 лет уже потеряет функции самоочистки.

Риски бесконтрольного строительства

Экологи считают, что в Варзобе есть куча фактов злоупотреблений и нарушений экологического законодательства. Вопрос соблюдения санитарных зон, по их мнению, может быть отдельной темой для обсуждения работы землеотвода и работы разрешительной системы в сфере строительства на берегу рек.

Старший советник экологической организации «Маленькая Земля» Тимур Идрисов в интервью «АП» рассказал, что в ущелье можно найти дома, которые стоят даже в русле реки.

- Кто и каким образом выдавал разрешения на строительство объектов на территории водоохраной зоны реки остается только догадываться, - говорит специалист. - Бесконтрольная застройка береговой линии критически видоизменяет ландшафт. Еще одной проблемой, которая также влияет на качество воды в Варзобе, является вырубка леса в прилегающих ущельях и вдоль русла. Древесина используется как местными жителями в качестве топлива, так и «бизнесменами», которые держат придорожные кафе и рестораны. Изведение редких лесов и последних мест обитания диких видов растений и животных приводит к деградации почв и увеличению стихийных бедствий. Восстановить горные леса и экосистемы чрезвычайно трудно, а подчас практически невозможно, - резюмировал эколог.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus