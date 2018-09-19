Таджикский профессиональный боксер Мехрубон Сангинов подписал контракт с элитной командой «The Money Team» (США), которой руководит известный боксер Флойд Майвезер.

Об этом «АП» сообщил сам спортсмен.

"Сейчас я продолжаю тренироваться в США. Отныне мои интересы будет представлять команда Майвезера, а также руководитель компании Affiliation Management Дуан Блэйк", - сообщил Мехрубон Сангинов.

По словам боксера, при выборе команды он рассматривал несколько вариантов, в том числе российские и английские промоутерские группы, но остановился на «The Money Team» (ТМТ).

"На базе этой команды я не раз проходил сборы, и мне здесь все знакомо - от методов тренировок до спортсменов и тренеров. На данный момент команда ТМТ считается одной из лучших в мире профессионального бокса, подписать контракт с ней - уже большое дело. Мне очень приятно, что теперь моими делами будет заниматься именно эта организация. Рады контракту и в самой ТМТ. Первое их слово после подписание контакта было «Добро пожаловать в команду, чемпион!", - сказал он.

Первый свой бой под эгидой ТМТ Мехрубон планирует провести 30 ноября в городе Цинциннати штата Огайо.

"Тренировки будут проходить под руководством Отима Пимплетона и Флойда Майвезера старшего, а мои интересы будет представлять Дуан Блейк - руководитель менеджерской компании The Money Team и двоюродный брат Флойда Майвезера. Обещаю всем таджикистанцам, всем своим болельщикам, что приложу все силы для достижения высоких результатов", - отметил боксер.

Мехрубон Сангинов родился в Душанбе 3 февраля 1996 года. С 2011 года тренировался в Республиканской школе высшего спортивного мастерства под руководством Заслуженного тренера Таджикистана по боксу, мастера спорта СССР Парвиза Ахмедова.

В прошлом сезоне Сангинов на вечере профессионального бокса LNK Boxing Night в Риге одолел латвийца Виталиса Парсинюса. Затем таджикский боксер одержал победу над поляком Адамом Грабиецем в рамках турнира Boxing Show II в весовой категории 76 кг.

Далее Сангинов стал чемпионом мира, победив американца Стефена Дерстайна. Бой состоялся по версии World Boxing Board в Шарлотте (штат Каролина, США). Сангинов в первом же раунде техническим нокаутом поразил американца.

В сентябре 2017-го Мехрубон завоевал титул чемпиона мира по версии WBC Youth World Champion. Поединок был главным боем вечера профессионального бокса. Турнир прошел в американском штате Луизиана. Бой Сангинова против американца Кемерона Буроуджонса длился 10 раундов.

С прошлого года Мехрубон Сангинов - председатель Федерации бокса Душанбе.

В июне нынешнего года он защитил титул чемпиона WBC Youth в поединке против мексиканца Карлоса Лопеса. Таджикский боксер одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB (World Boxing Board) в весе 76,2 кг.

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