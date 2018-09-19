«Цифровой и физический миры становятся всё ближе, приводя нас в то разумное пространство, где связанность будет иметь важное значение. Глобальная цифровизация продолжает ускоряться, обеспечивает удобство и устойчивый рост для правительств, предприятий и частных лиц. В условиях такой цифровизации, отсутствие прогресса приведет к регрессии в странах Центральной Азии», - считает президент региона Центральной Азии и Кавказа компании Huawei Джеймс Чен.

По его словам, странам региона поможет только квантовый скачок, который обеспечит поиск и нахождение инновационных решений, наработку передового опыта и создание новых конкурентных преимуществ.

«Исследования показали, что инвестиции в ИКТ оказывают значительное влияние на экономику, которая выходит далеко за рамки ее основных выгод. Это связано, прежде всего, с получением положительного «побочного эффекта». В 2017 году Huawei и Oxford Economics совместно выпустили отчет Digital Spillover (Цифровой эффект). В докладе показано, что за последние 30 лет каждая инвестиция в цифровые технологии в размере 1 доллара США привела к росту ВВП на 20 долларов США. Долгосрочная рентабельность инвестиций (ROI) для цифровых технологий в 6,7 раза больше, чем для нецифровых инвестиций, а цифровая экономика выросла в 2,5 раза быстрее, чем средний мировой ВВП», - говорит он.

Чен отмечает, что все большее число стран и регионов признают огромный потенциал цифровых технологий для стимулирования экономического роста.

«Поэтому создается и продвигается больше национальных стратегий в рамках цифровой экономики, таких как Германия 4.0, Smart Nation Singapore и H+orizon 2020 в ЕС. Несколько стран Центральной Азии также опубликовали свои национальные «цифровые» планы, такие как Digital Kazakhstan и концепция развития Digital Uzbekistan до 2030. Однако мы обнаружили, что нынешний уровень инфраструктуры ИКТ во многих странах Центральной Азии намного ниже среднего по миру».

В результате, по его словам, большая часть нынешней инфраструктуры ИКТ не может удовлетворить потребности в условиях развития цифровой экономики.

«Если в качестве примера мы рассматриваем бытовую широкополосную связь в этих странах, мы видим, что средний уровень проникновения широкополосной связи в домах составляет лишь 23% (за исключением Турции), а в некоторых из них - менее 10%. Это значительно ниже среднего по миру, где показатель равен 41,4%. Кроме того, 79% всех пользователей широкополосных домашних сетей фиксированной связи в этих странах имеют скорость соединения менее 10 Мбит /с», - объясняет господин Чен.

Джеймс Чен отмечает, что значительные улучшения могут быть достигнуты с точки зрения проникновения широкополосного доступа и пользовательского опыта в странах Центральной Азии.

«Эти страны сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с рентабельностью инвестиций и инвестиционного цикла цифровой инфраструктуры, и для решения этих проблем потребуются совместные усилия всех участников. В связи с этим, нам бы хотелось призвать правительства стран региона творчески подходить к использованию своих политических инструментов и приступить к разработке эффективной политики в отношении фондов, талантов и налогов для поддержки развития ИКТ. Таким образом, правительства могут помочь операторам связи преодолевать проблемы и риски, связанные с инвестициями, создавая прочную среду, которая облегчает применение технологий ИКТ во всех отраслях. Например, благодаря государственной поддержке в виде создания благоприятной политической среды, операторы в Монголии смогли построить 80 000 интеллектуальных юрт с технологией WTTX. Подобные умные юрты помогают пастухам в отдаленных районах пользоваться услугами широкополосной связи, как если бы они жили в городах. Это позволяет пастухам легко получать информацию о рынке, иметь доступ к курсам дистанционного обучения, общаться с друзьями и семьей по Интернету, обеспечивая им более комфортный «цифровой» быт»,- говорит Чен.

Будучи поставщиком решений для ИКТ, Huawei стремится помочь своим клиентам максимизировать ROI с помощью технологических инноваций. Например, Huawei разработала решение RuralStar - недорогое, высокоэффективное решение для сайта, которое отвечает требованиям мобильной связи в отдаленных районах Центральной Азии. Это решение повысило эффективность инвестиций в инфраструктуру связи в сельских районах и улучшило мобильное покрытие. В Беларуси Huawei и BeCloud совместно создали G-Cloud – государственная «облачная» платформа национальных данных. Этот проект предоставил более 5 000 государственных учреждений доступ к «облачным» услугам, что значительно улучшило эффективность работы правительства и его государственных служб.

«В дополнение к развитию инфраструктуры ИКТ правительствам стран Центральной Азии также необходимо улучшить цифровую осведомленность, как среди бизнес-структур, так и частных лиц. Правительства должны создавать всё больше отраслевых структур и стимулировать традиционную промышленность к поиску инновационных решений в бизнесе посредством цифровых технологий», - считает он.

Например, по его словам, решение Intelligent Pipeline от Huawei обеспечило передачу голоса, данных и видео через трансмиссионное оборудование в основных газопроводах Казахстана.

«Это позволяет администраторам на несколько тысяч километров в режиме реального времени отслеживать рабочее состояние трубопроводов и собирать сетевые параметры. Имея эти данные, администраторы имеют возможность предотвращать сбои и системные ошибки до того, как они произойдут, и быстро реагировать на аварийные сигналы. Подобное управление газопроводами значительно снижает операционные риски. Другим примером цифровой технологии на рабочем месте является проект «Интеллектуальная транспортная фаза-1», в рамках которой была внедрена интеллектуальная транспортная система (ИТС) в Душанбе. Этот проект был высоко оценен президентом Таджикистана за улучшения городского управления. В результате внедрения ИТС число серьезных дорожно-транспортных происшествий, связанных с повышением скорости, снизилось на 50% в течение одного года. Система также способствовала решению многих проблем в области социального обеспечения, благодаря чему люди чувствовали себя более уверенно и улучшили свое мнение о правительстве», - сообщил Джеймс Чен.

Huawei уже давно стремится к созданию благоприятной среды для развития инфраструктуры ИКТ. «Такая среда может помочь нам и процессам, в которые мы вовлечены, стать более «цифровыми», автоматизированными и точными, обеспечивая надежный рост контента, предоставляемых причастными партнерами. У Huawei есть популярное высказывание: «Питаясь энергией вселенной за чашечкой кофе». Это означает, что мы должны больше общаться и сотрудничать во благо исследований будущих технологий, для того чтобы быстрее построить умный мир завтрашнего дня. В наших глазах - все уважаемые компании, университеты и исследовательские институты региона становятся нашими партнерами. Недавно основатель Huawei г-н Рен Женфей вручил специальную награду «отцу» Полярного кодекса - профессору Арикан из Турции. Эта награда - признание его вклада в развитие людских коммуникаций», -говорит он.

Как инструмент цифровой экономики, Huawei стремится развивать таланты для индустрии ИКТ в странах Центральной Азии.

«Только в 2017 году компания Huawei провела обучение около 2000 человек в регионе через программу «Семена для будущего», курсы ИКТ в онлайн-школе HAINA, а также программы обучения и стажировки для студентов университетов», - сказал Чен.

По его словам, будучи крупным игроком в процессе оцифровки Центральной Азии, Huawei продолжит строительство и совершенствование инфраструктуры ИКТ, чтобы помочь операторам и промышленным предприятиям достичь нужных результатов.

«Мы также будем продолжать сотрудничать с университетами и исследовательскими институтами. Вместе со всеми партнерами мы создадим звуковую цифровую экосистему и продолжим продвигать развитие цифровой экономики в регионе. Мы выражаем глубокую надежду на совместную плодотворную работу с нашими партнерами, которая безусловно обеспечит доступ к цифровым решениям каждому жителю, каждому дому и каждому учреждению в этом регионе. А это приведет к формированию всецело связанной и «умной» Центральной Азии», - заключил Джеймс Чен.

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