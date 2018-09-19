Сегодня мы решили поговорить не о столь позитивном, но тем не менее важном аспекте нашей жизни – о женской депрессии, которая может засосать ее, и сделать несчастной целую семью. Но, к счастью, в Душанбе вот уже полтора года действует проект «Другая Я», который медленно, но уверенно возвращает таджичек к счастливой жизни.

И, по словам, автора проекта Фирузы Насыровой, в первом сезоне проекта принимали участие женщины с сильнейшими моральными и физическими травмами, а во втором, который должен запуститься уже в октябре текущего года, эксперты будут работать с женщинами, которых социум знает как публичных людей.

«Публичные люди, как правило, сильные личности, но как женщина, я могу вам сказать точно, чем сильнее у женщины броня, тем слабее она внутри», - подчеркивает Насырова.

За полтора года проект успел вернуть к нормальной и счастливой жизни 15 женщин. Автор проекта уверяет, что за каждой из этих женщин, на самом деле, стоят не менее 5 человек с покалеченной жизнью – дети, муж и родители.

«Поэтому вытащив из депрессии одну, мы параллельно вытаскиваем всю ее семью», - подчеркивает Фируза Насырова.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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