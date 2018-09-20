Для устранения недостатков в работе правоохранительных органов ГБАО, усиления правопорядка в Хороге, на которые указал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом Горного Бадахшана, Душанбе не планирует направлять в Хорог дополнительные силы и средства силовиков республики, заявил «АП» источник в силовом блоке правительства республики.

Он подчеркнул, что для наведения правопорядка в ГБАО в самой области имеется достаточный потенциал.

«На сегодняшний день на дорогах области, особенного города Хорога, проводятся рейды сотрудников ГАИ, областной милиции для устранения нарушений правил дорожного движения, в этом деле сотрудникам органов внутренних дел посильную помощь оказывает местное население», - заявил источник.

Согласно данным ОГАИ УМВД Таджикистана по ГБАО только за последние 10 дней на дорогах области зарегистрировано свыше 400 нарушений правил дородного движения. В основном это случаи незаконной тонировки стекол автомашин, превышение допустимой скорости, вождение машин, не имеющих государственных регистрационных номеров.

В рамках рейдов со стекол машин снимают незаконную тонировку Фото МВД РТ 1 /2

Между тем, по сообщению пресс-службы пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, в последние дни на границе республики с Афганистаном, в том числе на участке границы ГБАО с этой страной, не зарегистрированы никакие правонарушения.

Напомним, 15 сентября президент Эмомали Рахмон в ходе встречи с активом ГБАО в Хороге дал руководителям МВД, ГКНБ и местному руководству месяц срока для восстановления правопорядка в области, особенно в Хороге.

Тогда президент подчеркнул, что в противном случае он распорядится задействовать для этого Вооруженные силы Таджикистана.

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