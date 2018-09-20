Все закрытые салоны красоты, парикмахерские и стоматологические кабинеты не отвечали стандартам санитарии и эпидемиологии.

Главное управление Минздрава и социальной защиты населения по Хатлонской области за два дня проверок закрыло 13 салонов красоты, парикмахерских и стоматологических кабинетов, сообщает пресс-служба Минздрава. Владельцам всех закрытых учреждений даны указания привести все в порядок и в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Всего в ходе рейда была проверена деятельность 28 вышеназванных учреждений. Рейды до 28 сентября во всех городах и районах области проводит специальная рабочая группа, в которую вошли врачи, эпидемиологи, представители местных властей.

Напомним, президент республики Эмомали Рахмон 1 сентября на встрече с преподавателями и студентами Госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино и работниками сферы здравоохранения предложил ввести в Уголовный кодекс Таджикистана уголовную ответственность в отношении работников стоматологических учреждений, парикмахерских и салонов красоты, ставших причиной инфекционных заболеваний.

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