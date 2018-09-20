Бывший тренер вратарей душанбинского футбольного клуба ЦСКА «Памир» Файз Давлатов будет трудиться в футбольном клубе суперлиги Омана «Маджис».

В оманский клуб «Маджис» его пригласили по рекомендации иранского специалиста Амина Субхони, который ранее полтора года работал старшим тренером столичного ЦСКА «Памир», сообщил сам Давлатов Федерации футбола Таджикистана.

После неудачи в четвертом туре чемпионата Омана главный тренер «Маджиса» египетский специалист был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера «Маджиса» был назначен иранец Амин Субхони. 19 сентября «Маджис» в рамках предварительной стадии Кубка Омана переиграл команду «Аль-Нахда» (1:0) и вышел в 1/16 финала турнира.

В профессиональной лиге Омана, где выступает 14 клубов, команда Файза Давлатова ныне занимает тринадцатое место, набрав одно очко после четырех сыгранных туров.

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